وقوع یک تصادف منجر به محبوسی در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده از وقوع یک تصادف منجر به محبوسی در پل فجر خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت حدوداً یک بامداد امروز (۵خردادماه) رخ داده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: شدت ضربه وارد شده به خودرو به حدی بود که هر دو سرنشین خودرو در داخل آن محبوس شده بودند. بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۸ و ۴۲ به همراه تجهیزات نجات در محل حادثه حاضر شدند.

وی با اشاره به دشواری عملیات گفت: به دلیل شدت برخورد و تغییر شکل شدید بدنه خودرو، عملیات رهاسازی زمان‌بر بود، اما نیروهای آتش‌نشان با تلاش بی‌وقفه موفق شدند هر دو مصدوم را از داخل خودرو خارج کنند.

فرخنده ادامه داد: هر دو مصدوم بلافاصله پس از عملیات نجات، جهت مداوا و اقدامات درمانی تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: علت دقیق تصادف در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور است.