۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

وقوع یک تصادف منجر به محبوسی در مشهد

مشهد- سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد از وقوع یک تصادف منجر به محبوسی در پل فجر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرآتشیار معین رضا فرخنده از وقوع یک تصادف منجر به محبوسی در پل فجر خبر داد و اظهار کرد: این حادثه ساعت حدوداً یک بامداد امروز (۵خردادماه) رخ داده است.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد افزود: شدت ضربه وارد شده به خودرو به حدی بود که هر دو سرنشین خودرو در داخل آن محبوس شده بودند. بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۸ و ۴۲ به همراه تجهیزات نجات در محل حادثه حاضر شدند.

وی با اشاره به دشواری عملیات گفت: به دلیل شدت برخورد و تغییر شکل شدید بدنه خودرو، عملیات رهاسازی زمان‌بر بود، اما نیروهای آتش‌نشان با تلاش بی‌وقفه موفق شدند هر دو مصدوم را از داخل خودرو خارج کنند.

فرخنده ادامه داد: هر دو مصدوم بلافاصله پس از عملیات نجات، جهت مداوا و اقدامات درمانی تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: علت دقیق تصادف در دست بررسی کارشناسان پلیس راهور است.

