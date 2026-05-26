به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال‌احمر؛ به دنبال دعوت رسمی مقامات فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر، پیرحسین کولیوند در رأس هیأتی عالی‌رتبه وارد شهر ژنو شد و پس از استقبال گرم و رسمی مقامات ارشد فدراسیون، برنامه‌ای فشرده و سرنوشت‌ساز را آغاز کرد؛ حضوری که بار دیگر نام ایران را در عرصه انسان‌دوستی و امداد جهانی پرآوازه ساخت.



در نخستین نشست رسمی این سفر، جلسه‌ای مهم با حضور خاویر کاستالانوس معاون دبیرکل فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر برگزار شد؛ نشستی که فضای آن آکنده از احترام، تقدیر و تمجید از خدمات کم‌نظیر جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بود.



خاویر کاستالانوس در این دیدار، با تجلیل از مجاهدت‌ها و خدمات ماندگار امدادگران ایرانی، به‌ویژه در روزهای سخت و سرنوشت‌ساز جنگ، هلال احمر ایران را «الگوی موفق جمعیت‌های ملی جهان» توصیف کرد و خواستار انتقال تجربیات ارزشمند ایران به دیگر کشورها شد.



وی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده، توان تخصصی و تجربه‌های میدانی هلال احمر ایران تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به عنوان‌هاب منطقه‌ای آموزش‌های تخصصی صلیب سرخ و هلال احمر در منطقه ایفای نقش کند.»



این مقام ارشد بین‌المللی همچنین با اشاره به سفر اخیر خود به ایران اعلام کرد: پس از بازگشت، در گفت‌وگو با بیش از ۶۰ کشور جهان شامل مسئولان دولتی و رؤسای جمعیت‌های ملی در نشست‌های اروپایی و آمریکایی، خدمات، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بزرگ هلال احمر ایران را تبیین کرده و زمینه توسعه همکاری‌های چندجانبه بشردوستانه را فراهم ساخته است.



در ادامه این نشست، کولیوند گزارشی جامع و تفصیلی از اقدامات، خدمات و فداکاری‌های جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد و ضمن تشریح ابعاد مختلف مأموریت‌های امدادی و انسانی، خواستار پیگیری حقوقی، انجام تکالیف قانونی و اقدامات مسئولانه از سوی نهادهای بین‌المللی صلیب سرخ شد.



این سفر، نمایش دیگری از اقتدار، عزت و جایگاه والای جمهوری اسلامی ایران در میدان انسان‌دوستی جهانی بود؛ جایی که صدای ایثار و خدمت فرزندان ایران، از قلب ژنو تا سراسر جهان طنین‌انداز شد.