آغاز اعزام بانوان ایرانی به جمرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج و زیارت، عملیات انتقال بانوان و زائران معذور ایرانی به منا با استقرار کامل زائران در چادرهای محل اسکان به پایان رسید و همزمان، اعزام مرحلهای بانوان زائر به جمرات برای انجام رمی جمره اول آغاز شد.
بانوان زائر ایرانی از دیشب بر اساس جدول زمانبندی و با هدایت عوامل اجرایی و مدیران کاروانها، به صورت گروهی راهی جمرات شدند تا اعمال رمی جمره نخست را در فضایی ایمن و منظم انجام دهند. پیشبینی میشود روند اعزام و بازگشت زائران تا ساعاتی دیگر به پایان برسد.
این عملیات با هدف مدیریت روان جمعیت و تسهیل تردد زائران در مسیرهای منتهی به جمرات در حال اجراست و مسئولان حج بر رعایت دقیق زمانبندیها و استفاده از مسیرهای تعیینشده تأکید کردهاند.
همچنین به زائران توصیه شده است در تمامی مراحل تردد، «کارت نسک» را همراه داشته باشند، از توقف و تجمع در مسیرها خودداری کنند و هماهنگی لازم را با مدیران و عوامل اجرایی کاروانهای خود داشته باشند تا روند انتقال و بازگشت با نظم و ایمنی کامل انجام شود.
نظر شما