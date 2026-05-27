به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت عید سعید قربان و همزمان با روز ملی حمایت از خانواده زندانیان (روز نسیم مهر)، نشستی با حضور حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه شهرستان گناوه، دادستان، رئیس دادگستری، رئیس مرکز حمایت از زندانیان شهرستان، رئیس ندامتگاه گناوه و جمعی از خانوادههای زندانیان، در دفتر امام جمعه گناوه برگزار شد.
در این نشست، ضمن استماع مسائل، دغدغهها و مشکلات خانوادههای زندانیان، بخشی از درخواستها و مشکلات آنان به صورت مستقیم و در همان جلسه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.
امام جمعه گناوه سهشنبه شب در این دیدار با اشاره به نامگذاری روز «نسیم مهر» به عنوان روز حمایت از خانوادههای زندانیان، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای جلب توجه عمومی به مشکلات این قشر دانست و اظهار کرد: حمایت از خانوادههای زندانیان، تکریم انسانیت و عمل به سیره اهلبیت علیهمالسلام است؛ چرا که ائمه اطهار همواره پشتیبان نیازمندان و آسیبدیدگان جامعه بودند.
وی با بیان اینکه بسیاری از خانوادههای زندانیان به دلیل نبود سرپرست در معرض آسیبهای اقتصادی، اجتماعی و روحی قرار میگیرند، افزود: اگر حمایتهای قضایی، اجتماعی و مردمی از این خانوادهها وجود نداشته باشد، آسیبهای متوجه آنان و فرزندانشان دوچندان خواهد شد.
حجتالاسلام رکنی حسینی، توانمندسازی خانوادههای زندانیان را از مهمترین اهداف این حرکت اجتماعی عنوان کرد و گفت: باید از ظرفیت خیرین، نهادهای حمایتی و مشارکتهای مردمی برای ایجاد اشتغال، حمایت معیشتی و کاهش مشکلات این خانوادهها استفاده شود.
امام جمعه گناوه همچنین بر ضرورت اصلاح نگاه جامعه نسبت به خانوادههای زندانیان تأکید کرد و اظهار داشت: نگاه منفی به خانواده زندانیان باید به نگاه حمایتی، همدلانه و مسئولانه تبدیل شود؛ چرا که این خانوادهها نباید به دلیل خطای فردی، مورد بیمهری و قضاوت اجتماعی قرار گیرند.
وی با قدردانی از تلاشهای دستگاه قضایی، اداره زندانها، خیرین و فعالان حوزه حمایت از زندانیان، افزود: رسیدگی به پرونده زندانیان جرائم غیرعمد، کمک به آزادی زندانیان نیازمند و کاهش فشارهای روحی و روانی خانوادهها، اقدامی ارزشمند و خداپسندانه است.
امام جمعه گناوه همچنین نقش خدمات مشاورهای و آموزشی برای همسران و فرزندان زندانیان را مهم دانست و تصریح کرد: ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی و روانشناختی میتواند از بسیاری آسیبهای اجتماعی و روحی در میان این خانوادهها جلوگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به استقرار ندامتگاه در شهرستان گناوه، این موضوع را موجب کاهش هزینههای رفتوآمد و مشکلات خانوادههای زندانیان دانست و از پیگیریها و همکاری مسئولان قضایی در این زمینه تقدیر کرد.
حجتالاسلام رکنی حسینی در پایان، با اشاره به تقارن این نشست با روز عرفه و سالروز شهادت حضرت مسلم بن عقیل علیهالسلام، برای رفع مشکلات مردم، آرامش کشور، پیروزی اسلام و موفقیت رزمندگان اسلام دعا کرد و خواستار گسترش فرهنگ همدلی و حمایت اجتماعی از خانوادههای زندانیان شد.
