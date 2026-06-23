امام جمعه گناوه: ماه محرم فرصتی برای ترویج فرهنگ کمک به نیازمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح سه شنبه در برنامهای که در ندامتگاه گناوه با هدف تکریم مددجویان، بررسی مسائل و مشکلات آنان و تقویت رویکردهای اصلاحی و حمایتی و با حضور رئیس دادگستری، دادستان و جمعی از قضات و مسئولان قضایی شهرستان به مناسبت هفته قوده قضاییه برگزار شد، ضمن گرامیداشت این هفته و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه شهید آیتالله دکتر بهشتی و یاران شهیدش، اظهار کرد: قوه قضائیه یکی از ارکان مهم نظام اسلامی است و رسالت اصلی آن اجرای عدالت، تأمین امنیت و حفظ نظم اجتماعی در جامعه است.
قوه قضاییه؛ رکن اجرای عدالت و امنیت جامعه
وی با اشاره به جایگاه خطیر دستگاه قضایی افزود: قضات هیچگاه با هدف سلب آزادی افراد اقدام نمیکنند، بلکه در چارچوب قانون و برای اجرای عدالت و حفظ امنیت جامعه مسئولیت خود را انجام میدهند و بیتردید همه تلاش نظام اسلامی بر آن است که زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم فراهم شود.
امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت حمایت از زندانیان جرائم مالی و خانوادههای آنان خاطرنشان کرد: بسیاری از مددجویان به دلیل محکومیتهای مالی در زندان به سر میبرند و ضروری است خیران و نیکوکاران برای آزادی این افراد و بازگشت آنان به آغوش خانواده و جامعه بیش از پیش پای کار بیایند.
وی ضمن قدردانی از تلاشهای مسئولان قضایی، اداره زندان، خیرین و فعالان اجتماعی شهرستان در زمینه کمک به زندانیان نیازمند، تصریح کرد: همه مسئولان و دلسوزان شهرستان تلاش میکنند تا با کاهش آسیبهای اجتماعی و رفع مشکلات زندانیان واجد شرایط، زمینه بازگشت آنان به زندگی عادی فراهم شود.
حجتالاسلام رکنی حسینی با اشاره به فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، این ایام را تسلیت گفت و اظهار کرد: ماه محرم فرصت ارزشمندی برای ترویج فرهنگ ایثار، کمک به نیازمندان و دستگیری از افراد گرفتار است و امیدواریم همگان مشمول عنایات حضرت اباعبدالله الحسین(ع) قرار گیرند.
وی با استناد به فرمایشی از امام حسین(ع) مبنی بر اینکه مراجعه نیازمندان به انسان از نعمتهای الهی است، گفت: اگر خداوند توفیق خدمت به مردم و گرهگشایی از مشکلات آنان را به ما عطا کرده است، باید قدردان این نعمت باشیم و از این فرصت برای رفع گرفتاریهای مردم بهره ببریم.
کمک به زندانیان نیازمند و خانواده های آنها
امام جمعه گناوه همچنین از هیئتهای مذهبی، مداحان و خیرین شهرستان خواست در ایام محرم برای آزادی زندانیان نیازمند و کمک به خانوادههای آنان مشارکت بیشتری داشته باشند.
در پایان این مراسم، وی با دعا برای پیروزی اسلام، عزت ملت ایران، سلامتی و توفیق خدمتگزاران نظام اسلامی و تعجیل در فرج حضرت ولیعصر(عج)، از تلاشهای مجموعه قضایی، مسئولان زندان و برگزارکنندگان این برنامه معنوی قدردانی کرد.
در این برنامه که با هدف تکریم مددجویان، بررسی مسائل و مشکلات آنان و تقویت رویکردهای اصلاحی و حمایتی برگزار شد، قضات، دادیاران و مسئولان قضایی شهرستان بهصورت مستقیم و صمیمانه با مددجویان دیدار و گفتوگو کردند و با تشکیل جلسات بررسی پروندهها، راهکارهای لازم برای تسهیل امور زندانیان و رفع مشکلات آنان مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان حاضران در مراسم عزاداری و سوگواری ایام محرم که با حضور مددجویان ندامتگاه برگزار شده بود، شرکت کردند.
نظر شما