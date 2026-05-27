۲۱ هزار زندانی جرایم غیرعمد در انتظار حمایت مالی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله جولایی روز چهارشنبه در آیین جشن گلریزان برای آزادی زندانیان مالی جرائم غیر عمد در خوی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۹۷ زندانی مالی غیرعمد با مجموع بدهی ۴۷ هزار میلیارد تومان آزاد شده اتد،، افزود: تاکنون با همت خیرین و نیکوکاران، ۱۹۳ هزار زندانی جرایم غیرعمد در کشور آزاد شده‌اند و تمامی کمک‌های مردمی در این ستاد صرفاً برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هزینه می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌ سازی در جامعه برای کاهش آمار زندانیان، خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های این ستاد مربوط به مهریه‌های نامتعارف و عدم توانایی در پرداخت آن است. لذا برای کاهش ورودی زندان‌ها، باید در کنار ترویج فرهنگ رانندگی ایمن و آموزش‌های حقوقی آن ، با ناهنجاری‌های فرهنگی مقابله کرد.

رییس ستاد دیه همچنین از اختصاص یک‌هزار میلیارد تومان اعتبار در قالب وام قرض‌ الحسنه از طریق بانک مرکزی توسط ۴ بانک عامل برای حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد خبر داد.

غلامحسین آزاد فرماندار ویژه شهرستان خوی هم در این مراسم، جشن گلریزان را جلوه‌ای از عمق باورهای دینی و حس نوع‌ دوستی مردم این منطقه دانست و تصریح کرد: کمک به زندانیانی که ناخواسته و بدون سوءنیت دچار گرفتاری مالی شده‌اند، نشان‌دهنده خوی ایثار و غیرت مردم این شهرستان است.

حجت‌ خباز خدایی، رئیس حوزه قضایی شهرستان خوی نیز با بیان اینکه سال گذشته ۱۲۶ زندانی جرایم غیرعمد در این شهرستان آزاد شدند، اظهار داشت: خوی در حوزه کمک به زندانیان جرایم غیرعمد، همواره جزو شهرهای پیشرو در استان آذربایجان‌ غربی بوده است.

مراد فتحی، مدیرکل زندان‌های آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم گفت: سال گذشته با کمک‌های مردمی، یک‌هزار و ۲۰۰ زندانی جرایم غیرعمد در سطح استان با پرداخت ۹۵۰ میلیارد ریال آزاد شدند.

وی با تقدیر از مشارکت خیرین خوی، خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان این شهرستان در تمامی برنامه‌های انجمن حمایت از زندانیان و همچنین اخذ رضایت از شکات، همواره پیش‌قدم و پشتیبان بوده‌اند.

در پایان این مراسم، مجموع کمک‌های خیرین و نیکوکاران شهرستان خوی برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال اعلام شد.