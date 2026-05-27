میرجعفریان: جنگ بیولوژیک در حوزه امنیت غذایی کمتر از جنگ سخت نبود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکمالالدین میرجعفریان در نشست ستاد مرکزی طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی و شرعی ویژه عرفه و عید قربان، که صبح چهارشنبه در ادارهکل دامپزشکی استان تهران برگزار شد با تبریک عید سعید قربان و پیشاپیش عید سعید غدیر، ابراز امیدواری کرد: همگان توفیق غلبه بر نفسانیات و حرکت در مسیر عقلانیت و انسانیت را داشته باشند.
او با انتقاد از کشورهایی که مدعی حقوق بشر هستند اما برخلاف فضایل انسانی عمل میکنند، گفت، امیدوار است در پیشگاه خداوند سرافراز باشند.
معاون استاندار تهران یاد شهدای جنگ نابرابر تحمیلشده بر کشور را گرامی داشت و افزود: امروز جمع بسیاری از فرماندهان، دانشمندان، کودکان و هموطنان عزیز را در کنار خود نداریم و امیدواریم همه ما توفیق خدمت صادقانه به مردم را داشته باشیم.
میرجعفریان، با اشاره به اهمیت تأمین امنیت و بهداشت غذایی این حوزه را یکی از میدانهای جدی نبرد بیولوژیک توصیف کرد و گفت: جنگ در حوزه امنیت غذایی کمتر از جنگ با توپ و تانک نبود. مجموعه جهاد کشاورزی، دامپزشکی و شهرداریها تلاش کردند تا غذای سالم و امن در اختیار هموطنان قرار گیرد.
او افزود که در حوزه دام و فرآوری مواد غذایی، ایجاد زیرساختهای بهداشتی ضروری است و تأکید کرد: مجموعه استانداری تهران و مدیریتهای مرتبط علیرغم ناترازیهای گسترده در حوزه آب، برق و گاز»، اجازه ندادهاند کوچکترین خللی در تأمین بهداشت غذایی ایجاد شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران ابراز امیدواری کرد :با همافزایی در سطح کشور، خدمات مرتبط با سلامت و بهداشت غذایی هرچه کارآمدتر ارائه شود.
