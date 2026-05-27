حاجبی: عید قربان منشور «مقاومت هوشمندانه» در برابر استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی در خطبه‌های نماز عید سعید قربان با تبریک عید قربان اظهار داشت: امروز روز تجلی‌گاه معنای حقیقی «قُرب» است. «قربان» از ریشه «قُرب» به معنای هر آن چیزی است که وسیله نزدیکی به خالق هستی می‌شود، اما این نزدیکی، یک «ارتقای وجودی» است؛ جهشی از سطح خاک تا بلندی‌های معنا و صعودی از «خود» به سوی خدا.

وی با اشاره به آیه شریفه «فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِینِ» بیان کرد: باید دقت کرد که قربانی کردنِ حضرت اسماعیل(ع)، آزمایشی برای «کشتن» نبود، چراکه خداوند نیازمند خون نیست. بلکه این آزمایشی برای «بریدن» بود؛ بریدنِ بندهای تعلق قلبی به هر آنچه غیر از خداست. حاجبی تصریح کرد: ابراهیم خلیل(ع) به ما آموخت که توحید واقعی تنها در گفتار نیست، بلکه در «تسلیم مطلق» در برابر اراده الهی است. در این نقطه است که «من» می‌میرد تا «او» جلوه کند و امروز آن «خود» درونی را فدا می‌کنیم که مانع قرب شده است.

امام جمعه شیبکوه در خطبه دوم با استناد به آیه «لَن یَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰکِن یَنَالُهُ التَّقْوَیٰ مِنکُمْ» اظهار داشت: این آیه یک تحلیل دقیق هستی‌شناسانه به ما می‌دهد؛ ظاهر مناسک ذبح باید به باطن آن یعنی «تقوا» منجر شود.

وی تقوا در اینجا را به معنای «مسئولیت‌پذیری» و «ایثار» دانست و گفت: وقتی ما بخشی از دارایی خود را قربانی می‌کنیم، در حال تمرین همدلی اجتماعی هستیم.

پیام‌های پنج‌گانه عید قربان برای جامعه اسلامی

حاجبی با اشاره به شرایط کنونی جامعه اسلامی و فشارهای اقتصادی و کینه‌توزی‌های مستکبران، پنج پیام اصلی عید قربان را تشریح کرد و گفت: نخستین پیام اقتدار در برابر دشمن است؛ همانگونه که ابراهیم(ع) با رمی جمرات، شیطان را طرد کرد، ما نیز باید با وحدت و ایستادگی، بدخواهان این ملت را ناامید کنیم.

وی همدلی با محرومان را دیگر پیام عید قربان دانست و گفت: گوشت قربانی در منطق اسلام باید به دست نیازمندان برسد. این بدان معناست که عید قربان، عید «توزیع عادلانه محبت و ثروت» است.

حاجبی مدیریت نفس و منابع را سومین پیام عید قربان دانست و اظهار کرد: اگر امروز از ما خواسته می‌شود در مصرف آب، برق و منابع ملی صرفه‌جویی کنیم، این خود نوعی قربانی کردن راحتی شخصی برای مصلحت عمومی است که در امتداد روح فداکاری ابراهیمی قرار دارد.

رمزگشایی از «رمی جمرات»

وی رمزگشایی از «رمی جمرات» و مقابله با وسوسه‌های ذهنی را چهارمین پیام عید قربان معرفی کرد و گفت: رمی جمرات تنها پرتاب سنگ به سوی ستون نیست، بلکه نمادی از «نفی قطعی» است. ابراهیم(ع) سه بار شیطان را طرد کرد، زیرا وسوسه‌ها سه مرحله دارند: ابتدا در مرحله «فکر» (الشک)، سپس «تردید» (الشبهه)، و در نهایت «عمل» (القرار). در شرایط کنونی، دشمنان خارجی با تحریم و فشار اقتصادی (مرحله اول) و عوامل نفوذی با ایجاد ناامیدی و تردید در آینده ملت (مرحله دوم)، سعی در شکستن اراده جمعی دارند. رمی جمرات یادآور این است که مقاومت، تنها ایستادگی فیزیکی نیست، بلکه «مبارزه ذهنی» برای پالایش افکار از سم شک و ناامیدی است.

امام جمعه بندرچارک افزود: ما با پرتاب سنگ اعلام می‌کنیم که اجازه نمی‌دهیم وسوسه «تسلیم در برابر استکبار» یا «ناامیدی از توانمندی‌های داخلی» در ذهنمان ریشه بدواند؛ یعنی «اقتدار فکری» پیش از اقتدار نظامی.

وی پنجمین پیام عید قربان را عدالت عاطفی و بازسازی پیوندهای انسانی دانست و بیان کرد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی، انسان‌ها را به سمت خودمحوری و انزواطلبی سوق می‌دهد، عید قربان با دستور «توزیع عادلانه»، میان طبقات مختلف جامعه پل می‌زند. وقتی ثروت حاصل از قربانی به دست نیازمندان می‌رسد، شکاف طبقاتی با عاطفه برادری پر می‌شود و این جامعه را در برابر تفرقه‌افکنی‌های دشمن نفوذناپذیر می‌کند. در مقابل کینه‌توزی‌های مستکبران که بر پایه انحصار ثروت و قدرت بنا شده، این مدل «توزیع اشتراکی شادی»، بهترین پاسخ است.

سه ستون پیروزی بر دشمن

امام جمعه بخش شیبکوه در بخش پایانی سخنان خود تأکید کرد: عید قربان در شرایط کنونی، تنها یک مناسک مذهبی نیست؛ بلکه «منشور مقاومت هوشمندانه» است. این عید به ما می‌گوید برای پیروزی بر دشمن، نیازمند سه ستون محکم هستیم؛ استحکام معنوی از طریق تسلیم در برابر خدا و بریدن از تعلقات، وحدت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه و همدلی با محرومان و مدیریت حکیمانه از طریق صرفه‌جویی و نفی هوای نفس در مصرف منابع.

حاجبی در پایان خاطرنشان کرد: امروز ما با پرتاب سنگ، به جهان استکبار می‌گوییم که ما همچون ابراهیم، هم در برابر وسوسه‌ها ایستاده‌ایم و هم در تقسیم نعمت، هم‌نشین دیرین فقرا هستیم؛ این یعنی «اقتدار نرم» و «پایداری سخت» در کنار هم.