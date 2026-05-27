امام جمعه بجنورد: مقاومت تنها راه عزت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری صبح چهارشنبه در خطبههای نماز عید قربان در مصلای امام خمینی(ره) بجنورد اظهار کرد: عید قربان، عید بندگی و تسلیم در برابر فرمان الهی است و حضرت ابراهیم(ع) با موفقیت در آزمونهای دشوار الهی، الگویی ماندگار برای مؤمنان شد.
وی با اشاره به فلسفه امتحانات الهی افزود: خداوند انسانها و ملتها را برای رشد و تعالی میآزماید و ملت ایران نیز امروز در میدان امتحانی بزرگ قرار دارد.
امام جمعه بجنورد با بیان اینکه ملت ایران در جنگهای مختلف سربلند بیرون آمده است، تصریح کرد: مردم ایران در برابر فشارها، تحریمها و جنگها مقاومت کردهاند و امروز نیز باید با صبر و استقامت مسیر عزت را ادامه دهند.
حجتالاسلام نوری با اشاره به تحولات منطقه و تجربه برخی کشورها در برابر آمریکا گفت: عقبنشینی در برابر نظامهای زورگو نتیجهای جز ذلت ندارد و نمونه آن را در ژاپن، آلمان، لیبی و سوریه شاهد هستیم.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی تاکید کرد: تنها راه ملت ایران، ایستادگی در برابر دشمنان و پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه هستهای، توان دفاعی، موشکی و حقوق ملت ایران است.
امام جمعه بجنورد افزود: ملت ایران هیچگاه زیر بار ذلت نخواهد رفت و همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی را وادار به درخواست آتشبس کرد، در ادامه مسیر نیز با مقاومت به پیروزی خواهد رسید.
حجتالاسلام نوری در پایان با تاکید بر ضرورت وحدت مردم و مسئولان، خواستار صرفهجویی در مصرف انرژی و همراهی با دولت برای عبور از مشکلات شد.
نظر شما