نوری: غدیر محور تداوم اسلام و مقابله با استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد در مصلای امام خمینی (ره) اظهار کرد: عید غدیر یکی از بزرگترین اعیاد اسلامی و مسئله ولایت و امامت از مهمترین ارکان دین اسلام است.
امام جمعه بجنورد افزود: خداوند متعال در واقعه غدیر، مسیر هدایت امت اسلامی پس از پیامبر اکرم (ص) را مشخص کرد و ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) به عنوان محور تداوم دین معرفی شد.
وی ادامه داد: اسلام بدون ولایت کامل نمیشود و ائمه اطهار (ع) از سوی خداوند برای هدایت جامعه اسلامی تعیین شدهاند.
حجتالاسلام نوری با اشاره به رشادتهای امام علی (ع) در جنگ خیبر تصریح کرد: امیرالمؤمنین (ع) با شجاعت در برابر دشمنان اسلام ایستاد و امروز نیز جبهه مقاومت با الگوگیری از همین مکتب در برابر استکبار جهانی ایستادگی میکند.
وی گفت: امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی در تلاش هستند ملتهای مسلمان را تحت فشار قرار دهند اما ملتهای آزاده و جبهه مقاومت اجازه تحقق اهداف دشمنان را نخواهند داد.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر فرهنگ غدیر و عاشورا در برابر زورگویی آمریکا ایستاده و این مسیر با قدرت ادامه خواهد داشت.
وی همچنین با اشاره به سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد بیان کرد: امام راحل با احیای اسلام ناب محمدی، مسیر مقابله با استکبار و دفاع از ملتهای مظلوم را برای جهان اسلام ترسیم کرد.
نوری در پایان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به حجاج بیتالله الحرام تاکید کرد: وحدت جهان اسلام و برائت از آمریکا و رژیم صهیونیستی از مهمترین نیازهای امروز امت اسلامی است.
