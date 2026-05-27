حجت الاسلام اختردانش: قربانی کردن نفس راه همواری ظهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش صبح چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید سعید قربان، با تبریک این عید بزرگ به بیان فلسفه قربانی پرداخت و با اشاره به اینکه فلسفه سربریدن، دل بریدن از هر آنچه انسان را از خدا دور می‌کند، اظهار کرد: این قربانی، عید پذیرفته شدن‌های تاریخ در آزمون عشق بزرگ است که انسان را از معشوقه‌های غیر حق دور می‌کند.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به تسلیم شدن در برابر فرمان خداوند و درس‌های آن در سخت‌ترین شرایط، افزود: این درس‌ها، تکلیف‌محوری در شرایط سخت، رها شدن از تعلقات و ذبح آرزوها در پای خداوند است.

وی با بیان اینکه قربانی کردن باید به معنای دل بریدن از تعلقات دنیوی باشد و نه صرفاً سر بریدن، تأکید کرد: با قربانی کردن نفس و هر آنچه انسان را از خدا دور می‌کند، راه را برای ظهور امام زمان (عج) هموار کنید.

«الله اکبر» سلاح پیروزی در جنگ‌ها

حجت‌الاسلام اختردانش با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب در روز گذشته و «الله اکبر» را سلاح خواندن ایشان، گفت: «الله اکبر» سلاح پیروزی در جنگ‌هایی چون جنگ ۱۲ روزه و جنگ سوم (رمضان) است که این مردم به فرموده رهبر انقلاب با این سلاح مبعوث شدند.

وی از نقش برجسته زائران ایرانی در روایت فتح جنگ سوم برای مسلمانان جهان سخن گفت و افزود: فرمایش رهبر معظم انقلاب، امید به ساخت آینده روشن، فتح و پیروزی، امید به آینده و نمایان شدن نقش و تدبیر امام جامعه است.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به تحریم‌هایی که در خصوص حج مطرح می‌شد، تصریح کرد: فرمان خدا تعطیلی‌بردار نیست.

آغاز امامت و ولایت از عید قربان

وی با بیان اینکه آغاز امامت و ولایت از عید قربان شروع می‌شود، افزود: باید از مقام امامین انقلاب، امام خمینی (ره)، رهبر شهید امام سید علی خامنه‌ای و رهبر معظم انقلاب امام سید مجتبی امام خامنه‌ای مدظله‌العالی تجلیل کنیم.

حجت‌الاسلام اختردانش با بیان اینکه پیروزی در ایستادگی و مقاومت است، از تبعید امام راحل و دور کردن لباس روحانیت از ایشان در تلاش برای شکست ابهت امام (ره) سخن گفت و اظهار کرد: امام (ره) در برابر آن اهانت‌ها گفتند: «من قربانی اسلام هستم».

وی با تأکید بر اینکه پیروزی در ایستادگی و مقاومت است، از مسئولان خواست: راحتی و اشرافی‌گری خود را قربانی کنند، حقوق نجومی خود را قربانی کنند و به یاد داشته باشند که رهبر با شهادت خانوادگی، جان فدای ایران شد.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به فتح مکه گفت: وقتی مکه فتح شد، علی (ع) بر دوش پیامبر رفت تا بت‌ها را بشکند، اما چند بت بزرگ به دستور پیامبر (ص) دفن شد تا زائران از روی آنها رد شوند.

وی در پایان تصریح کرد: ایران اسلامی از ذلت دوران طاغوت به عزت امامت امامین انقلاب رسیده است.