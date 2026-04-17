به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابراهیم اختردانش در خطبههای نماز جمعه این هفته با بیان اینکه تمام جنگها دارای دو عرصه میدان و عرصه سیاست و دیپلماسی هستند، اظهار کرد: پیروزی میدان باید در عرصه سیاست به دستاورد و اقتدار تبدیل شود، در غیر این صورت، اثر پیروزیهای رزم و میدان نبرد از بین میرود.
وی با اشاره به اینکه مذاکرات سیاسی با توقف جنگ و به تعبیر امام خامنهای (مدظله العالی) «سکوت میدان رزم»، ادامه جنگ را رقم میزند، افزود: این مرحله بعد از آتشبس شاید پیچیدهتر از نبرد میدانی باشد.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با تأکید بر اینکه پیروزی رزمندگان و فرزندان ملت باید در عرصه سیاست تثبیت شود، گفت: ایران مقتدر و پیروز، از موضع برتر شرایط خود را تحمیل کرده است.
آتشبس دو هفتهای پایان جنگ نیست
حجتالاسلام اختردانش با اشاره به آتشبس دو هفتهای تصریح کرد: این آتشبس پایان جنگ نیست و تنها برای پاسخ به خواستههای ایران شکل گرفته است و رزمندگان ایران همچنان دست به ماشه هستند.
وی با اشاره به ده شرط مهم مطرحشده از سوی ایران، اظهار کرد: این ده شرط مورد توجه رهبری قرار دارد و هیچکس حق ندارد حضرت آقا را تضعیف کند.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه خواستار مراقبت از سخنان مسئولان و مردم شد و افزود: این ده شرط خونآورد ملت ایران است و ضمانت اجرای آنها را نه قول و قرار دشمن، بلکه قدرت موشکی ایران، اقتدار تثبیتشده در تنگه هرمز و حضور پرقدرت مردم تشکیل میدهد.
پویش «جانفدا» مبارکترین پویش ملی
حجتالاسلام اختردانش با اشاره به اهمیت اقتدار موشکی و پهپادی کشور گفت: ایران رهبر دارد و رهبر هم ایران دارد.
وی پویش «جانفدا» را مبارکترین پویش ملی در طول ۴۷ سال عنوان کرد و افزود: حضرت آقا این پویش را از عناصر کلیدی و تأثیرگذار در مذاکرات با دشمن معرفی کردهاند و فریادهای مردم در خیابان بر روند مذاکرات اثر میگذارد.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با تأکید بر اینکه کسی حق ناامید شدن و ناامید کردن را ندارد، گفت: مردم در عرصه جنگ نرم دشمن پای کشور میایستند؛ مردمی که راه، افق دید و مسیر رسیدن به قله را میشناسند همانطور که در جنگ نظامی دست برتر وجود دارد، باید مراقب جنگ نرم بود.
وی با اشاره به ماهیت جنگ رسانهای و دیپلماسی گفت: این عرصه ایجاب میکند برخی مسائل بیان نشود و این موضوع ارتباطی به محرم و نامحرم بودن ندارد.
حجتالاسلام اختردانش با انتقاد از بیاعتمادی به مسئولان در جنگ نرم، ادامه داد: مسئولان نگران تابآوری مردم ایران نباشند چرا که مردم تا پای جان پای نظام میمانند.
وی با اشاره به جریان حضرت زینب (سلام الله علیها)، «جهاد تبیین» و «جهاد روایت» را در این جنگ مهم دانست و گفت: روایت حضرت زینب (س) از عاشورا نمونهای از این جهاد است.
توصیه رهبر معظم انقلاب درباره مراقبت از قلب و مغز
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به توصیه رهبر جوان، امام خامنهای (مدظله العالی) درباره مراقبت از قلب و مغز در برابر رسانههای دشمن، گفت: مرجع ما رهبری است و باید مراقب توطئههای دشمن و هوش مصنوعی برای تضعیف ملت بود.
وی از جایگاه حزبالله لبنان در ایران گفت و افزود: رابطه ایران و حزبالله فراتر از روابط معمول است و حزبالله «پاره تن و فرزندان ایران» است.
حجتالاسلام اختردانش با اشاره به توطئههای دشمن برای ایجاد تفرقه میان مردم لبنان گفت: یکی از شروط ایران، خارج شدن دشمن از جبهه مقاومت است. حزبالله شجاع است و مردم لبنان قدرشناس حمایتهای ایران هستند و باید مراقب تحلیلهای سطحی از رویدادها بود.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با تبریک روز ارتش و روز سپاه اظهار کرد: ارتش و سپاه در چهار دهه گذشته با عملکرد میدانی، امنیتی و اجتماعی خود جایگاهشان را در میان مردم تثبیت کردهاند.
وی با تقدیر از توان عملیاتی، حضور میدانی و نقشآفرینی این دو نهاد در دفاع از کشور و همافزایی ارتش و سپاه در صحنههای مختلف گفت: این همراهی یکی از پایههای اقتدار ملی است و حفظ این هماهنگی و انسجام، پشتوانهای مهم برای عبور کشور از جنگ سخت و جنگ نرم دشمن به شمار میرود.
