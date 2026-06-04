«عید غدیر» ضامن بقای اسلام و تجلی ولایت الهی است 

حجتالاسلام ابراهیم اختردانش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش سرنوشتساز واقعه غدیر در تعیین مسیر آینده اسلام، اظهار کرد: این واقعه عظیمی است که طی آن پیامبر اسلام (ص) مهمترین مأموریت خود را به انجام رساند.
امامجمعه موقت آستانه اشرفیه افزود: مأموریت حیاتی، مساوی با تبلیغ رسالت بود و کوتاهی از آن به منزله از بین رفتن زحمات چندین ساله پیامبر اکرم (ص) و بینتیجه ماندن فداکاریهای مسلمانان صدر اسلام تلقی میشد.
وی با اشاره به اینکه در این مأموریت، پیامبر اکرم (ص) به طور رسمی نه تنها جانشین خود که جانشینان پس از خویش را یکبهیک به نام معرفی کردند، گفت: ایشان امام علی (ع)، امام حسن (ع)، امام حسین (ع) و ۹ امام دیگر از نسل اباعبدالله الحسین (ع) را معرفی نمودند.
حجتالاسلام اختر دانش با بیان اینکه جاهطلبی و کینههای عدهای از اطرافیان پیامبر باعث شد به وصیت ایشان گردن ننهید، تصریح کرد: این گروه با شوراگری پس از رحلت پیامبر، مسیر انحراف اسلام و مسلمین را پایهگذاری کردند و از هدایت الهی دور شدند.
ضرورت رهبری الهی و جانشینی پیامبر (ص)
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه با فرا رسیدن عید غدیر، دلها متوجه امر مهمی اعتقادی و اجتماعی میشود، گفت: این امر، «ولایت و رهبری جامعه دینی» است که از دو جهت بااهمیت است: یکی ضرورت وجود امام و دیگری ویژگیهای یک رهبر دینی.
وی افزود: به همان دلیل که پیامبر به تأسیس حکومت اسلامی اقدام کرد، این حکومت باید به حیات خود ادامه دهد. جامعه اسلامی نوپا برای رشد و بالندگی خود، به رهبرانی نیاز دارد که خود نمونه تمام مکارم اخلاق باشند.
«غدیر» عید ولایت الهی و ضامن حفظ ارزشهای دینی است
حجتالاسلام اختردانش با بیان اینکه غدیر عید همه ارزشهای اسلامی است، اظهار کرد: نماز، روزه، حج، زکات، جهاد و سایر آموزههای دینی زمانی به درستی حفظ و اجرا میشوند که رهبری الهی در جامعه وجود داشته باشد.
وی افزود: از این رو غدیر تنها یک عید در کنار دیگر اعیاد نیست؛ بلکه عیدی است که ضامن حفظ همه ارزشها و احکام الهی است. به تعبیری، غدیر «عید ولایت» و ولایت روح و ستون خیمه همه معارف و احکام اسلام است.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با اشاره به اینکه غدیر عید ولایت الهی است، افزود: در منطق قرآن، ولایت خدا محور همه خیرات و سعادتهاست: «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا». ولایت پیامبر (ص) و امامان (ع) نیز ادامه همان ولایت الهی است.
وی با بیان اینکه غدیر روزی است که این زنجیره هدایت الهی برای امت آشکار شد، تصریح کرد: بنابراین، غدیر عید توحید عملی و پذیرش حاکمیت خدا در عرصه زندگی فردی و اجتماعی است.
کمال دین و ضرورت بیعت مجدد در شرایط حساس
حجتالاسلام اختردانش با اشاره به اینکه غدیر روز نصب الهی جانشین پیامبر (ص) است، گفت: خداوند پیش از واقعه غدیر به پیامبر (ص) فرمان داد: «یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْکَ...». در این آیه، ابلاغ این فرمان چنان اهمیت یافته که ترک آن مساوی با ناتمام ماندن رسالت معرفی شده است.
وی افزود: موضوع غدیر صرفاٌ بیان یک فضیلت یا توصیه اخلاقی نبوده، بلکه مسئلهای در حد تمام رسالت پیامبر (ص) اهمیت داشته است.
امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با بیان اینکه غدیر روز اکمال دین و اتمام نعمت الهی است، ادامه داد: مهمترین دلیل برتری غدیر، نزول آیه اکمال در همان روز است. خداوند پس از اعلام ولایت امیرالمؤمنین (ع)، دین را کامل و نعمت را تمامشده معرفی میکند.
وی با تأکید بر اینکه حقیقت غدیر زمانی محقق میشود که معرفت از اهلبیت (ع) افزایش یابد، گفت: در غیر این صورت، تنها مجلسی شاد برگزار شده است. امسال نیز با توجه به حساسیتهای ویژه بابت وحشیگریهای استکبار جهانی، بیعت مجدد با ولایت ضروری است.
حجت الاسلام اختردانش با اشاره به زعامت و حساسیتهای منطقهای، افزود: مسئله بسیار مهم و ضروری است که بیعت مجدد و تازهای با جریان ولایت شیعی ناب داشته باشیم و با انسجام خودمان دشمنان را مأیوس کنیم.
وی با گرامیداشت یاد امام خمینی (ره)، گفت: ایشان حقیقتاٌ طلایهدار مکتب غدیر در عصر معاصر ما بودند و با ادامه خط علوی و تشکیل حکومت اسلامی، یادآور حکومت و ولایت عدل علوی بودند.
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