تولید گوشت در ۱۴۰۴ از سال قبل بیشتر شد/ کاهش ۱۰۰ درصدی کانون بیماری ها

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی‌پور صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت عید سعید قربان، ضمن تبریک این عید بزرگ، امنیت و برگزاری باشکوه آن را مدیون خون پاک شهدا دانست و اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم راه شهدای عزیز را ادامه دهیم. استواری درخت تنومند اسلام ناب از صدر اسلام تاکنون با ایثار شهدا تداوم یافته و هم‌اکنون نیز در سرزمین‌هایی مانند غزه، لبنان، سوریه، عراق و ایران عزیزانمان به درجه شهادت می‌رسند.

وی با قدردانی از همکاری رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی دقیق، از برنامه بازدید از کشتارگاه‌ها و قربانگاه‌های سطح شهر خبر داد و گفت: قصد داریم در قالب یک رزمایش نظارتی، از نزدیک شاهد تلاش‌های مردم و دست‌اندرکاران باشیم و از این حضور انرژی بگیریم.

رفیعی‌پور با اشاره به اجرای فرمان رهبر شهید، مبنی بر اتخاذ «آرایش جنگی» در مواجهه با تهاجم و نفوذ، خاطرنشان کرد: سازمان دامپزشکی در یک بازه ۱۲ روزه، تمام جلسات خود را در قالب قرارگاه عملیاتی و قرارگاه‌های جهادی برگزار کرد که خروجی آن بی‌نظیر بود. در این جنگ ۱۲ روزه، برخلاف انتظارها، تولیدات سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.

رئیس سازمان دامپزشکی با بیان اینکه اجرای برنامه‌های ملی مبارزه با بیماری‌های استراتژیک دامی به کنترل و کاهش چشمگیر کانون‌های بیماری منجر شده است، تصریح کرد: در حوزه بیماری‌های استراتژیک دام، طیور و زنبورعسل بین ۳۵ تا ۱۰۰ درصد کاهش کانون داشته‌ایم. همچنین بیماری خطرناک تب‌برکی با اقدام جهادی همکاران در سراسر کشور مدیریت شد.

وی از تداوم «طرح تشدید نظارت بهداشتی» خبر داد و افزود: این طرح از ۲۹ بهمن ماه برای ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز آغاز شد و قرار بود ۱۳ فروردین به پایان برسد، اما به دلیل شرایط جنگی، برای نخستین بار این طرح تا عید قربان ادامه یافته و تا پایان کامل جنگ تداوم خواهد داشت.

رفیعی‌پور در پایان با تأکید بر نقش مؤثر دامداران، مرغداران و آبزی‌پروران در تأمین امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: همه ما مدیون مجاهدت تولیدکنندگان خط مقدم هستیم که با وجود شرایط جنگی، امنیت و ایمنی غذایی را در کشور برقرار کرده‌اند. امروز گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ، عسل و لبنیات به وفور در فروشگاه‌ها یافت می‌شود. ضمن تشکر از اصحاب رسانه و همه دست‌اندرکاران حوزه‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و خدماتی، این آرامش را مدیون خون شهدا و رزمندگان سپاه، ارتش و بسیج هستیم.