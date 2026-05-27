سالاری: تجویز اقلام دارویی قابل رصد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مصطفی سالاری، در دهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل بازرسی دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر لزوم حرکت به سمت نظارت پیشگیرانه، بی‌طرفی در بازرسی و استفاده حداکثری از تحول دیجیتال برای کاهش خطاهای انسانی و افزایش اثربخشی خدمات تأکید کرد.

وی با اشاره به گستردگی خدمات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون به ویژه سازمان تأمین اجتماعی، گفت: این سازمان به تنهایی به حدود ۵۰ میلیون نفر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم خدمات ارائه می‌دهد؛ به طوری که ماهانه به ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر مستمری پرداخت و هزینه درمان تمام بیمه‌شدگان را تقبل می‌کند.

سالاری در ادامه با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت الکترونیکی کردن فرایندها بیان کرد: اگر تصمیم‌گیری به ماشین و سیستم‌های هوشمند سپرده شود، خطاهای انسانی به حداقل می‌رسد و سلامت و شفافیت عملکردی ارتقا پیدا می کند.

وی با اشاره به تجربه موفق تأمین اجتماعی در حذف دفترچه‌های کاغذی از بهمن‌ ۱۳۹۹، گفت: امروز به راحتی می‌توان آمار مصرف دارو، سرانه درمان و تعداد اقلام تجویزی در هر نسخه را در مقاطع مختلف زمانی مشاهده کرد و در پی آن اشتباهات سهوی و یا عمدی را نیز شناسایی و رسیدگی کرد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با معرفی سامانه «رسا» برای رسیدگی الکترونیکی به اسناد پزشکی، افزود: در این سامانه، اگر پزشکی بیش از استاندارد تعیین‌شده (با در نظر گرفتن حاشیه اطمینان) تجویز کند، ابتدا اخطار دریافت می‌کند و در صورت اصرار، هزینه آن از سوی تأمین اجتماعی پرداخت نخواهد شد. این روش دقت نظارتی را به شدت افزایش می‌دهد.

سالاری با تأکید بر حمایت از رویکرد «تحول دیجیتال» در تمامی لایه‌های اجرایی و نظارتی، اضافه کرد: با این روش، زحمات همکاران بازرسی اثربخش‌تر می‌شود و می‌توانیم با شناسایی نقاط کور و اصلاح فرایندها، گام مؤثری در کاهش تخلفات و ارتقای رضایت مردم برداریم.