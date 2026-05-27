درویشی: ۵۸ پایگاه بهزیستی کرمانشاه آماده دریافت نذورات عید قربان است

مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرا رسیدن عید بندگی و وحدت، عید سعید قربان، به تمامی هم‌استانی‌ها اظهار کرد: واحد مشارکت‌های مردمی این اداره‌کل همانند سال‌های گذشته تمهیدات لازم را برای جمع‌آوری کمک‌های مؤمنانه مردم نوع‌دوست اندیشیده است.

مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه با اشاره به گستردگی پایگاه‌های جمع‌آوری کمک‌ها افزود: در روز عید قربان، ۵۸ نقطه و پایگاه در سراسر استان کرمانشاه برپا شده و آماده‌ی دریافت نذورات، کمک‌ها و گوشت‌های قربانی هم‌استانی‌های عزیز هستند تا در سریع‌ترین زمان ممکن در میان نیازمندان و مددجویان تحت پوشش توزیع گردد.

وی در ادامه با تشریح نحوه تحویل نذورات غیرنقدی بیان کرد: هم‌استانی‌های گرانقدر و خیرین عزیز می‌توانند در شهرستان محل سکونت خود، با مراجعه حضوری به اداره بهزیستی شهرستان مربوطه و یا مراکز منتخب «مثبت زندگی»، نذورات و قربانی‌های خود را تحویل خادمان خود در سازمان بهزیستی نمایند.

اعلام شماره کارت برای دریافت کمک‌های نقدی

درویشی در پایان با دعوت از آحاد مردم برای مشارکت در این امر خداپسندانه و دستگیری از نیازمندان خاطرنشان کرد: از تمامی شهروندان و خیرین نیک‌اندیش دعوت می‌کنیم تا در صورت تمایل به پرداخت نقدی نذورات، از طریق شماره حساب‌های معرفی‌شده، حامی جامعه هدف بهزیستی باشند.

بر همین اساس، خیرین می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۶۵۳۸۹۲۰۲ متعلق به مشارکت‌های مردمی بهزیستی واریز نمایند.