به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، از آمادگی کامل این مجموعه برای دریافت نذورات مردمی خبر داد.

وی از عموم مردم ولایت‌مدار و نیک‌اندیش استان دعوت کرد تا با پیوستن به این حرکت خیرخواهانه، عطر مهربانی حسینی را در سفره‌های گروههای هدف این نهاد جاری سازند.

وی اظهار داشت: مردم نیک‌اندیش دیار علویان همواره در مناسبت‌های مذهبی، پیشگام یاری‌رساندن به مددجویان بوده‌اند. امیدواریم در ایام پیش رو نیز با مشارکت آگاهانه خیران، بتوانیم بخشی از دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های نیازمند تحت حمایت را مرتفع نموده و شادی را به خانه‌های آنان هدیه کنیم.

رحمانی با تبیین راه‌های همراهی در این امر خداپسندانه، تصریح کرد: خیران عزیز می‌توانند نذورات غیرنقدی خود را به ادارات بهزیستی شهرستان‌ها، موسسات خیریه و مراکز تحت نظارت بهزیستی مازندران تحویل دهند. همچنین برای تسهیل در مشارکت‌های نقدی، شماره حساب :۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸ و یا شماره کارت :۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ به نام مشارکت های مردمی بهزیستی مازندران و یا درگاه مشارکتهای مردمی به آدرس mosharekat.behzisti.ir اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر امانتداری و شفافیت در توزیع اقلام، خاطرنشان کرد: تمامی کمک‌های جذب شده در کمترین زمان ممکن و با رعایت کرامت انسانی، میان خانواده‌های هدف و نیازمندان واقعی توزیع خواهد شد تا برکات نذورات مردم در ایام سوگواری، به‌طور مستقیم در بهبود معیشت این عزیزان اثرگذار باشد.

مدیرکل بهزیستی استان مازندران در پایان، ضمن آرزوی قبولی عزاداری‌های مردم، بار دیگر از تمامی سوگواران سیدالشهدا(ع) دعوت کرد تا با مشارکت در این حرکت انسان‌دوستانه، در مسیر خدمت به خلق و اشاعه فرهنگ ایثار و احسان گام بردارند.