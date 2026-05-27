پیام رهبری به حج نمایش قدرت امت اسلام و اعلام برائت از مستکبران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی صبح چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید سعید قربان، این عید را نماد بریدن از هوای نفس و تسلیم در برابر فرمان الهی دانست و بر نقش ایمان و توکل در پیروزی ملت‌های منطقه تاکید کرد.

امام جمعه بهاباد، اظهار کرد: عید قربان یادآور عظمت ایمان حضرت ابراهیم (ع) و ایثار حضرت اسماعیل (ع) است. این عید تنها یک مراسم ظاهری نیست، بلکه فرصتی برای قربانی کردن خودخواهی‌ها و نزدیک شدن به پروردگار از مسیر اخلاق نیکو و خدمت به مردم است.

ابراهیمی با اشاره به پیام حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به کنگره عظیم حج، تصریح کرد: پیام معظم‌له، پیام توحید، بیداری و مقاومت بود. ایشان بار دیگر مسئله فلسطین را به عنوان اولویت اول جهان اسلام تبیین فرمودند. حج ابراهیمی یعنی نمایش قدرت امت اسلام و اعلام برائت از ظلم و استکبار رژیم صهیونیستی.

وی رمز پیروزی ملت ایران در سال‌های دفاع مقدس و فتنه‌های گوناگون را اتکال به قدرت لایزال الهی دانست و افزود: امروز قدرت‌های مستکبر در برابر اراده ملت‌های مومن ناتوان هستند. محاسبات مادی نمی‌تواند ایستادگی یک ملت را تحلیل کند، اما تجربه انقلاب اسلامی ثابت کرد هرجا ایمان و وحدت باشد، قدرت‌های پوشالی محکوم به شکست هستند.

امام جمعه بهاباد در پایان خاطرنشان کرد: آینده این منطقه متعلق به ملت‌های آزاده و عاری از حضور اشغالگران خواهد بود. ما امروز با اطمینان به وعده‌های الهی، شاهد افول قدرت‌های سلطه‌گر و طلوع آینده‌ای روشن برای جهان اسلام هستیم.