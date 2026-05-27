به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای نماز عید سعید قربان که در صحن مسجدالنبی(ص) قزوین اقامه شد با اشاره به پایان یافتن چله کلیمی در روز عید قربان اظهار کرد: امروز آخرین روز از چله کلیمی است که از ابتدای ماه ذیالقعده آغاز شده بود و برخی از بندگان خوب خدا در این ۴۰ روز بیش از سایر ایام مراقب خود بودند تا گفتار و رفتاری بر خلاف رضای خدا از آنها سر نزند و امروز را به شکرانه این توفیق الهی عید میگیرند.
آیتالله مظفری افزود: عید گفتهاند چون روز بازگشت به فطرت الهی است. فطرت همه انسانها توحید است و ذکر «لا اله الا الله» که در این ایام بسیار سفارش شده، ما را به این حقیقت متذکر میسازد که همه چیز از آن خداست، همه چیز از اوست، برای اوست و به سوی او باز میگردد لذا از مؤمنان انتظار میرود گفتار و رفتار خود را بر اساس این حقیقت توحیدی تنظیم کنند و مصداق آن آیه شریفه باشند که خود را تنها در ازای کسب رضایت خدای متعال بفروشند.
امام جمعه قزوین با اشاره به پیوند عید قربان با واقعه عاشورا، روایتی از امام رضا(ع) نقل کرد و گفت: وقتی ابراهیم خلیل(ع) فرزندش اسماعیل را برای قربانی برد اما چاقو به اذن الهی گلوی او را نبرید، ابراهیم ناراحت شد که چرا توفیق قربانی کردن عزیزترین کس خود را نیافت. جبرئیل از او پرسید: «ابراهیم! آیا قربانی شدن فرزندت به دست خودت دل تو را بیشتر به درد میآورد یا اینکه فرزند پیغمبر آخرالزمان به دست اشقیا مظلومانه قربانی شود؟» ابراهیم پاسخ داد: «قطعاً کشته شدن فرزند پیامبر آخرالزمان برای من سوزناکتر است.»
وی با تبیین این تمثیل تصریح کرد: اینجا بود که جبرئیل روضه ابیعبدالله(ع) را برای ابراهیم خواند. وقتی گوسفندی را قربانی میکنند، افراد میایستند، نگاه میکنند، تکبیر میگویند و این کار را مایه تقرب خود به خدا میدانند. حسین بن علی(ع) را نیز اینگونه قربانی کردند؛ مسلمانان ایستادند، نگاه کردند، تکبیر گفتند و چهبسا آن را موجب تقرب خود به خدا دانستند.
آیتالله مظفری با الهام از عید قربان، مؤمنان را به سه اقدام عملی فراخواند و گفت: اولاً هرکس به قدر توان در قربانی کردن سهیم شود. ثانیاً برای عید سعید غدیر که عیدالله اکبر است، خرج کنید و مایه بگذارید و در اطعام آن همت کنید. ثالثاً پیشاپیش خود را برای ماه محرم و اشک بر عزای سید و سالار شهیدان آماده سازید که فرمود: «اَنا قَتیلُ العَبَرَة»؛ من کشته اشکم.
امام جمعه قزوین در خطبه دوم، به بازخوانی پیام مقام معظم رهبری به حجاج بیتالله الحرام پرداخت و گفت: ایشان اشارات عمیقی به معانی تأویلی اعمال حج داشتند. محرم شدن، لبیک گفتن، طواف، سعی بین صفا و مروه و رمی جمرات، هرکدام از معانی باطنی برخوردار است که نهتنها متوجه حجاج، که متوجه همه مسلمانان است. باید به ندای توحیدی پیامبران لبیک بگوییم، محرمات الهی را بر خود حرام کنیم، گرد احکام الهی بچرخیم و برای رسیدن به قلههای ارزشهای الهی تلاش کنیم و از شیاطین انس و جن تبری بجوییم.
وی با اشاره به ذکر «الله اکبر» در ایام حج، آن را شالوده پیروزیهای ملت ایران خواند و تصریح کرد: «الله اکبر» یعنی خدا بزرگتر از آن است که به وصف آید. با توجه به همین حقیقت توحیدی بود که ملت ایران انقلاب اسلامی را برپا کرد، هشت سال در دفاع مقدس ایستادگی کرد و یک وجب از خاک خود را به دشمن نداد. جبهه مقاومت با الهام از «الله اکبر» تشکیل شد، طوفانالاقصی با الهام از «الله اکبر» شکل گرفت و لرزه بر اندام صهیونیستها انداخت. ملت ایران جنگ تحمیلی دوم و سوم را نیز با الهام از «الله اکبر» پیروزمندانه پشت سر گذاشت.
آیتالله مظفری با تقدیر از استمرار حضور میدانی مردم گفت: ملت عزیز ایران قریب به سه ماه است که مجاهدتهای شبانه خود را در کف خیابانها رها نکردهاند و خدا میداند که این حضور چه عبادت بزرگی است و چقدر در پیشرفت کشور مؤثر است.
وی در پایان تاکید کرد: این حضور حماسی را با همان شور و شعور ادامه دهید که به فرموده رهبر بزرگوار، مطمئناً در نقش بر آب شدن نقشههای دشمن و در تقویت دیپلماتهای کشور بسیار مؤثر است. اتحاد و انسجام خود را حفظ کنید و به دشمنان داخلی و خارجی اجازه نفوذ در این صف مستحکم را ندهید.
