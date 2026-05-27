ارائه خدمات متنوع موکب حرم حضرت عباس (ع)به زائران روز عرفه در کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، موکب آستان مقدس عباسی همزمان با روز عرفه، خدمات متنوعی را به زائران حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (علیهالسلام) ارائه نمودند.
این خدمات شامل توزیع آب، نوشیدنیهای گرم و سرد و همچنین برخی وعدههای غذایی سبک است که با هدف تسهیل در انجام مناسک زیارت، بهویژه در شرایط افزایش دمای هوا، در اختیار زائران قرار گرفت.
در همین حال، آستانهای مطهر امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس (علیهماالسلام) و مناطق اطراف آن شاهد حضور گسترده زائرانی است که از داخل و خارج عراق برای انجام اعمال زیارت، دعا و اقامه نماز به کربلای معلی مشرف شدهاند.
آستان مقدس عباسی نیز با بسیج کامل نیروهای خود، تلاش گستردهای را برای ارائه بهترین خدمات به زائران و فراهمسازی شرایط مناسب برای احیای این روز پرفضیلت در جوار حرمهای مطهر به انجام رسانده است.
