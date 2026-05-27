علیمحمد هوشمند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشبینی برداشت بیش از ۱۰ هزار تن گندم از مزارع شهرستان ابرکوه در سال زراعی جاری گفت: با برنامهریزیهای انجام شده در ستاد برداشت، عملیات درو گندم در سطح ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از اواسط خردادماه آغاز خواهد شد.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه با اشاره به جزئیات مالی خرید تضمینی امسال اظهار کرد: قیمت خرید هر کیلوگرم گندم مبلغ ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
وی به زیرساختهای ایجاد شده برای سهولت کار کشاورزان اشاره کرد و افزود: خرید تضمینی محصول تحت نظارت کارشناسان خبره انجام میشود.
هوشمند گفت: همچنین ۱۵ کارشناس جهاد کشاورزی با حضور در مزارع، بر پارامترهایی نظیر میزان رطوبت گندم و درصد ریزش کمباینها نظارت دقیق خواهند داشت تا از ضایعات محصول جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه ابرکوه رتبه نخست جذب نهادهها و مکانیزاسیون استان یزد را در اختیار دارد، تصریح کرد: عملیات مبارزه با آفت سن مادری و پوره در بیش از ۹۰ درصد سطح زیرکشت انجام شده است.
هوشمند ادامه داد: در حال حاضر بیش از یک هزار دستگاه انواع ماشینآلات کشاورزی در منطقه فعال هستند و توزیع بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ تن انواع کود شیمیایی میان بهرهبرداران صورت گرفته است.
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه در پایان به مصوبات کلیدی ستاد برداشت در فرمانداری اشاره کرد و گفت: با هماهنگی شرکت پخش فرآوردههای نفتی، سوخت مورد نیاز کمباینها تأمین شده است؛ با این حال، به کمباینهایی که درصد ریزش بالایی داشته باشند، سوخت تخصیص نخواهد یافت. همچنین جهت پیشگیری از حوادث احتمالی، آتشنشانی در حالت آمادهباش بوده و تجهیز چاههای کشاورزی به کپسولهای اطفای حریق الزامی شده است.
وی گفت: شهرستان ابرکوه با دارا بودن بیش از ۱۰ هزار بهرهبردار بخش کشاورزی، یکی از قطبهای اصلی و استراتژیک تولید محصولات زراعی در استان یزد به شمار میرود.
