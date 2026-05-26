رهاسازی ۲۰ میلیون مترمکعب آب برای نجات گندم قزوین

به گزارش خبرنگار مهر ، فرامرز حریری مقدم ظهر سهشنبه در جلسه قرارگاه اقتصادی استان قزوین که با حضور مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور برگزار شد اظهار کرد: ما شاهد جنگ رمضان بودیم که طبیعتاً اثرات روانی، انتظارات تورمی و محدودیتهایی در تأمین بودجه، حملونقل، مدیریت ذخایر و تأمین نهادهها به همراه داشت.
وی با اشاره به چالش مالیات کالاهای اساسی تصریح کرد: یکی از مسائلی که تأثیر زیادی بر قیمت تمامشده داشت، اعمال ۱۱ درصد مالیات بر کالاهای اساسی بود. قرار بود این رقم از ۱۱ به یک درصد تقلیل پیدا کند اما نمایندگان مجلس اصرار کردند که همان ۱۱ درصد باید باقی بماند. اگر این اتفاق نیفتد، ۶۰ همت کسری بودجه ایجاد میشود و افزایش قیمت در حوزه حملونقل، انرژی و انبارداری نیز مزید بر علت خواهد شد.
حریری مقدم در ادامه به وضعیت تولید و خرید گندم در استان پرداخت و گفت: امسال قریب ۴۲ هزار و ۵۰۰ هکتار کشت گندم آبی بر اساس الگوی کشت داریم و نزدیک ۱۲۱ هزار هکتار سطح زیر کشت گندم استان است. نیاز خرید ما تقریباً از اول تیرماه به بعد آغاز میشود و از مناطق شرقی و جنوبی استان شامل بوئینزهرا، آبیک، البرز، قزوین و تاکستان شروع خواهد شد.
مدیرکل جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به مشکل تأمین آب برای کشاورزی خاطرنشان کرد: ۲۹۸ میلیون مترمکعب آب از سطح برای بخش کشاورزی در نظر گرفته شده بود اما تخصیص صفر داشتیم. پیگیریهای مستمر استاندار نوذری منجر به این شد که در نهایت ۱۵ تا ۲۰ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شود که صرفاً برای افزایش عملکرد گندم بود چرا که با نزدیکشدن به مرحله برداشت، در غیر این صورت گندم عملاً از بین میرفت.
حریری مقدم در ادامه با ابراز نگرانی از تجربه استانهای دیگر گفت: دغدغه ما عدم پرداخت وجه گندم است. در استان خوزستان و فارس که برآورد تولیدشان ۲.۴ میلیون تن بود، تنها ۱.۸ درصد مطالبات پرداخت شده و ۵۰ درصد کشاورزان استان خوزستان از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع داشتهاند.
توزیع کالاهای اساسی و مشکلات ذخیرهسازی
وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار توزیع نهادهها و کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: در اسفندماه همزمان با شروع جنگ رمضان، بهطور متوسط ۱۵۵ تن مرغ در استان توزیع میشد. این رقم در فروردینماه به بیش از ۳۰۰ تن و در اردیبهشت به ۹۵ تن بهطور متوسط رسید. در حوزه گوشت منجمد نیز ۳۰۰ رأس گوساله منجمد توزیع شد.
حریری مقدم با اشاره به چالش ذخیرهسازی تصریح کرد: شرکت پشتیبانی امور دام استان امکان ذخیرهسازی ندارد و این مسئله برای ذخایر استراتژیک مشکلساز است. از سوی دیگر، قیمت سازمان حمایت با قیمت موجود بازار حدود ۲۰۰ تومان اختلاف دارد و این محدودیت ایجاد میکند.
کاهش ۲۸ درصدی سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی
وی در پایان با هشدار نسبت به وضعیت سوخت بخش کشاورزی گفت: ما در بحث سوخت بهشدت مشکل داریم. همین الان ۲۸ درصد سهمیه سوخت ماشینآلات کشاورزی توسط شرکت بهینهسازی کشور کم شده است. این کاهش، کشاورزی استان را با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.
نظر شما