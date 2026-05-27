خبرگزاری مهر، گروه استان ها- حامد عرب زاده: استان بوشهر، فراتر از آوازه نفت و گاز، سرزمینی است که با تکیه بر همت کشاورزان و اقلیم خاص خود، نقشی کلیدی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند.

مزارع استان بوشهر این روزها صحنه برداشت گسترده گندم است؛ محصولی راهبردی که هم در تأمین امنیت غذایی کشور نقش دارد و هم معیشت هزاران کشاورز را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

فعالیت در عرصه کشاورزی نیازمند عزمی راسخ برای حمایت‌های ساختاری است. نخستین گام در این مسیر، خرید تضمینی و مهم‌تر از آن، پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان است.

تأخیر در واریز وجه، نه تنها معیشت تولیدکنندگان را با بحران مواجه می‌سازد، بلکه توان مالی آن‌ها را برای آماده‌سازی کشت بعدی از بین می‌برد؛ چرخه‌ای معیوب که انگیزه کشاورز را برای ادامه مسیر سلب می‌کند.

در کنار دغدغه نقدینگی، تأمین به‌هنگام نهاده‌های کشاورزی، از جمله سموم و کودهای استاندارد، حیاتی است. نوسانات بازار و کمبود این نهاده‌ها در زمان طلاییِ کشت، به مثابه تهدیدی مستقیم برای کیفیت و کمیت محصول است و کشاورزی که در میدان مبارزه با گرما و خشکسالی، ریسک تولید را به جان می‌خرد، نباید دغدغه‌ای برای تهیه ملزومات اولیه داشته باشد.

حمایت از کشاورز، سرمایه‌گذاری برای پایداری ملی است. نگاه به این قشر نباید یک نگاه صرفاً حمایتی و مسکن‌گونه باشد؛ بلکه باید به سمت پایداری در زنجیره تأمین حرکت کنیم.

مسئولان جهاد کشاورزی استان از خرید بیش از ۷۰ هزار تن گندم و بذر از ابتدای فصل برداشت خبر می‌دهند و می‌گویند با تداوم روند فعلی، مجموع برداشت امسال از مرز ۱۰۰ هزار تن عبور خواهد کرد.

قیمت تضمینی؛ حلقه تعیین‌کننده در ماندگاری کشاورز

کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد: مهم‌ترین عامل برای استمرار تولید این محصول، ایجاد انگیزه اقتصادی در کشاورز است. اگر قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های واقعی تولید تعیین نشود، طبیعی است که تولیدکننده با تردید به کشت سال بعد نگاه کند.

نرگس منصوری ادامه داد: در شرایطی که قیمت نهاده‌هایی مانند بذر، کود، سم، سوخت و دستمزد نیروی انسانی افزایش یافته، حمایت از گندمکار تنها با شعار محقق نمی‌شود. خرید تضمینی باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر پوشش هزینه‌ها، سود منطقی نیز برای کشاورز به همراه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: گندم محصولی راهبردی است و هرگونه ضعف در سیاست‌گذاری حمایتی، به‌صورت مستقیم بر امنیت غذایی کشور اثر می‌گذارد. از این رو، بازنگری مستمر در سیاست‌های قیمتی و حمایتی باید در دستور کار قرار گیرد.

از گرانی نهاده‌ها تا امید به پرداخت به‌موقع مطالبات

یکی از گندمکاران شهرستان دشتستان در گفتگو با خبرنگار مهر از وضعیت امسال مزارع خود گفت: امسال خدا را شکر بارندگی‌ها نسبتاً مناسب بود و محصول بدی برداشت نکردیم، اما هزینه‌های تولید واقعاً بالاست. از کود و بذر گرفته تا سوخت کمباین و دستمزد کارگر، همه‌چیز گران شده و فشار زیادی به کشاورز وارد می‌کند.

حسین زارع افزود: مراکز خرید تضمینی فعال هستند و کار تحویل محصول نسبتاً روان پیش می‌رود، اما آنچه برای ما اهمیت دارد، فقط تحویل گندم نیست؛ بلکه پرداخت به‌موقع مطالبات و تعیین نرخ منصفانه است. اگر این دو مورد درست باشد، کشاورز با دلگرمی بیشتری برای سال بعد برنامه‌ریزی می‌کند.

این گندمکار با بیان اینکه کشاورزان استان با وجود سختی‌ها همچنان پای کار تولید ایستاده‌اند، گفت: ما تولیدکننده‌ایم و اگر حمایت واقعی ببینیم، می‌توانیم محصول بیشتری هم تحویل کشور بدهیم.

۷۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شد

کبری توکلی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تحویل محصول گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به مراکز خرید این استان خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای فصل برداشت تاکنون، روند خرید تضمینی محصول به‌خوبی پیش رفته و بیش از ۷۰ هزار تن گندم و بذر از کشاورزان بوشهری خریداری و به انبارهای ذخیره تحویل داده شده است.

وی با تشریح جزئیات خرید انجام‌شده افزود: تاکنون ۵۶ هزار و ۸۲۲ تن گندم معمولی و ۱۲ هزار و ۴۳۵ تن بذر از گندم‌کاران استان خریداری شده است؛ آماری که به گفته او، نشان‌دهنده تحقق بخشی از پیش‌بینی‌های تولید در سال زراعی جاری است.

توکلی با اشاره به سطح زیرکشت گندم در سال زراعی جاری گفت: امسال حدود ۱۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم آبی و ۱۰۰ هزار هکتار نیز به کشت گندم دیم اختصاص یافت و تاکنون محصول گندم از ۶۴ هزار و ۴۱۶ هکتار اراضی دیم و ۱۲ هزار و ۳۵۰ هکتار اراضی آبی برداشت شده است.

وی با بیان اینکه عملیات برداشت تا پایان خردادماه در نقاط مختلف استان ادامه دارد، تصریح کرد: با توجه به وضعیت سبز مزارع و اقدامات حمایتی صورت‌گرفته، پیش‌بینی می‌شود با تداوم روند کنونی، مجموع برداشت گندم در استان بوشهر به بیش از ۱۰۰ هزار تن برسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر همچنین از راه‌اندازی ۱۴ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: به منظور رفاه حال بهره‌برداران و جلوگیری از اتلاف وقت، این مراکز هم‌اکنون با نرخ مصوب، محصولات گندم‌کاران را تحویل می‌گیرند.

توکلی خاطرنشان کرد: عملیات برداشت گندم با بهره‌گیری از ناوگان کمباین‌های بومی و مهاجر در حال انجام است و هیچ مشکلی در روند خرید تضمینی و انبارداری محصولات وجود ندارد.

نوسازی کشت دیم، ضرورت امروز کشاورزی بوشهر

کارشناس کشاورزی و متخصص خاک و آب، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بوشهر در سال‌های اخیر توانسته با وجود محدودیت‌های اقلیمی، جایگاه خود را در تولید گندم حفظ کند، اما پایداری این روند نیازمند نگاه فنی و بلندمدت است.

رضا احمدی افزود: بخش مهمی از تولید گندم استان متکی بر کشت دیم است و این موضوع، وابستگی بالایی به بارش‌های فصلی دارد. بنابراین اگر بخواهیم این تولید در سال‌های آینده هم تثبیت شود، باید روی ارقام مقاوم به خشکی، بهبود تغذیه گیاهی، مدیریت بقایای گیاهی و افزایش بهره‌وری آب در اراضی آبی سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد.

این کارشناس کشاورزی تأکید کرد: امروز دیگر نمی‌توان تنها با تکیه بر تجربه سنتی به سراغ تولید رفت؛ کشاورزی استان نیازمند انتقال دانش، آموزش میدانی و استفاده از فناوری‌های نوین است.

برداشت گندم در بوشهر، امسال هم با تکیه بر تلاش کشاورزان و مدیریت دستگاه‌های اجرایی، وارد مرحله‌ای قابل قبول شده است. خرید بیش از ۷۰ هزار تن گندم و بذر، فعال بودن ۱۴ مرکز خرید تضمینی و پیش‌بینی عبور برداشت از مرز ۱۰۰ هزار تن، نشانه‌هایی از روند مثبت تولید در این استان است.

با این حال، آنچه از دل گفت‌وگو با کارشناسان و کشاورزان بیرون می‌آید، این است که تداوم این موفقیت نیازمند توجه هم‌زمان به سه محور اصلی است؛ نوسازی فنی مزارع، حمایت اقتصادی مؤثر و پرداخت منظم مطالبات کشاورزان.

در واقع، اگر قرار است امنیت غذایی کشور تقویت شود، باید گندمکار را در خط مقدم حمایت دید؛ چراکه پایداری تولید، از دل پایداری معیشت تولیدکننده می‌گذرد.