۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۰

امسال بیش از یک میلیون تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری می‌شود

گرگان-مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان با اشاره به آغاز خرید تضمینی گندم در استان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از یک میلیون تن گندم از ۵۸ هزار کشاورز گلستانی خریداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله مهری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در گلستان اظهار کرد: خرید تضمینی گندم از امروز به صورت رسمی در استان آغاز شده و مراکز خرید برای تحویل محصول کشاورزان آماده هستند.

وی افزود: با توجه به بارش‌های مناسب و شرایط مطلوب سال زراعی، امسال شاهد تولید پربار گندم در استان هستیم و پیش‌بینی می‌شود بیش از یک میلیون تن گندم از سوی کشاورزان گلستانی تحویل مراکز خرید شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان ادامه داد: بیش از ۵۸ هزار کشاورز در استان در فرآیند تولید گندم فعالیت دارند و مجموعه دولت تلاش می‌کند خرید محصول آنان با کمترین مشکل و در سریع‌ترین زمان انجام شود.

مهری با تأکید بر ضرورت توجه کشاورزان به میزان رطوبت گندم هنگام برداشت گفت: با توجه به رطوبت بالای هوا در برخی مناطق، کشاورزان باید از برداشت زودهنگام محصول خودداری کنند، زیرا بالا بودن میزان رطوبت می‌تواند موجب برگشت محصول از مراکز خرید و تحمیل هزینه‌های اضافی حمل‌ونقل به کشاورزان شود.

وی خاطرنشان کرد: رعایت زمان مناسب برداشت، علاوه بر حفظ کیفیت گندم، از بروز خسارت و مشکلات احتمالی برای کشاورزان جلوگیری خواهد کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان همچنین از آغاز روند پرداخت مطالبات گندم‌کاران در کشور خبر داد و گفت: بخشی از مطالبات کشاورزان استان‌هایی که خرید گندم را زودتر آغاز کرده‌اند پرداخت شده و امیدواریم امسال نیز مطالبات کشاورزان گلستانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

مهری با هشدار نسبت به خروج غیرمجاز گندم از استان اظهار کرد: خروج گندم باید تحت نظارت دستگاه‌های مسئول انجام شود و با هرگونه خرید و جابه‌جایی غیرقانونی توسط دلالان، طبق مصوبات دستگاه قضایی برخورد خواهد شد.

