به گزارش خبرنگار مهر، روحالله مهری ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز فصل برداشت گندم در گلستان اظهار کرد: خرید تضمینی گندم از امروز به صورت رسمی در استان آغاز شده و مراکز خرید برای تحویل محصول کشاورزان آماده هستند.
وی افزود: با توجه به بارشهای مناسب و شرایط مطلوب سال زراعی، امسال شاهد تولید پربار گندم در استان هستیم و پیشبینی میشود بیش از یک میلیون تن گندم از سوی کشاورزان گلستانی تحویل مراکز خرید شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان ادامه داد: بیش از ۵۸ هزار کشاورز در استان در فرآیند تولید گندم فعالیت دارند و مجموعه دولت تلاش میکند خرید محصول آنان با کمترین مشکل و در سریعترین زمان انجام شود.
مهری با تأکید بر ضرورت توجه کشاورزان به میزان رطوبت گندم هنگام برداشت گفت: با توجه به رطوبت بالای هوا در برخی مناطق، کشاورزان باید از برداشت زودهنگام محصول خودداری کنند، زیرا بالا بودن میزان رطوبت میتواند موجب برگشت محصول از مراکز خرید و تحمیل هزینههای اضافی حملونقل به کشاورزان شود.
وی خاطرنشان کرد: رعایت زمان مناسب برداشت، علاوه بر حفظ کیفیت گندم، از بروز خسارت و مشکلات احتمالی برای کشاورزان جلوگیری خواهد کرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی گلستان همچنین از آغاز روند پرداخت مطالبات گندمکاران در کشور خبر داد و گفت: بخشی از مطالبات کشاورزان استانهایی که خرید گندم را زودتر آغاز کردهاند پرداخت شده و امیدواریم امسال نیز مطالبات کشاورزان گلستانی در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود.
مهری با هشدار نسبت به خروج غیرمجاز گندم از استان اظهار کرد: خروج گندم باید تحت نظارت دستگاههای مسئول انجام شود و با هرگونه خرید و جابهجایی غیرقانونی توسط دلالان، طبق مصوبات دستگاه قضایی برخورد خواهد شد.
