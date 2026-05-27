برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در تخت جمشید تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه رسانه ای کنسرت ها و پروژه های علیرضا قربانی با صدور اطلاعیه ای انتشار اخباری مبنی بر برگزاری کنسرت در «تخت جمشید» و «پاسارگاد» تا این لحظه را تکذیب کرد.

در متن اطلاعیه آمده است:

روابط عمومی تورکنسرت‌ علیرضا قربانی اعلام می‌دارد که برخلاف اخبار منتشر شده در رسانه‌ها به نقل از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس مبنی بر اجرای کنسرت در تخت‌جمشید و پاسارگارد در ماه‌های آینده، تا این لحظه هیچ برنامه‌ای برای اجرای کنسرت در این اماکن تاریخی توسط علیرضا قربانی در دستور کار نبوده است.

لازم به تاکید است، تیم برگزاری کنسرت‌های علیرضا قربانی در ماه‌های آخر سال گذشته و چند ماه اول سال جدید که جامعه با بحران‌های مختلف مواجه شده، بر این بوده است که همراه با مردم باشد و در حال حاضر باتوجه به شرایط موجود، از سرگیری تورکنسرت‌ این خواننده و گروهش را در دست بررسی دارد.

در پایان تاکید می‌شود اخبار رسمی مربوط به اجراهای علیرضا قربانی تنها از مسیر روابط عمومی پروژه ها اطلاع‌رسانی می‌شود.