به گزارش خبرنگار مهر، «گلوبند ایران» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده علیرضا قربانی است که در قالب یک اثر ملی - میهنی با ترانه ای از حسین غیاثی، آهنگسازی حسام ناصری و تهیه کنندگی محسن خباز پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

علیرضا قربانی در توضیح این قطعه نوشته است:

«یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب/ کز هر زبان که می شنوم نامکرر است»

و به راستی کجاست که هم قصه عشق است و هم از هر زبان که بشنوی نامکرر است؟ وطن!

وطن همان جایی است که ما نبوده‌ایم و بوده است و ما خواهیم رفت و خواهد ماند و ای کاش آیندگان بدانند ما همان هایی بودیم که غم ایران بسیار خوردیم.

سخت بر ما گذشت ولی کوتاه نیامدیم که «ایران‌مان» است، جان‌مان است ...

قطعه «گلوبَند ایران» که امروز تقدیم شما می‌شود پس از ماه‌ها فکر و خیال متولد شد؛ فکر اینکه چه باید کرد یا اصلا چه نباید کرد و درنهایت اینگونه شد که دل‌مان تنگ است برای «مردم ایران» و نگاه‌مان به «ایران» است؛ سرزمینی که بوده است از گذشته تاریخ و خواهد ماند به عزت و افتخار در آینده تاریخ.

چشم انتظار دیدارهای مجدد ...