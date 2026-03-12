️به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قربانی خواننده موسیقی کشورمان در یادداشتی کوتاه نسبت به شهادت مظلومامه کودکان ایران به ویژه دانشآموزان میناب در جنگ اخیر واکنش نشان داد.
در متن نوشته شده از سوی علیرضا قربانی آمده است:
«پدر باشی و هر نَفَس نگران فرزندانت نباشی؟ حاشا!
و حالا که جنگ آمده و در خانهمان را زده است، هربار که نگاهم به دو کودکم میافتد که نه کاملا از ماهیت جنگ آگاهند و نه آنقدر دور از سیاهی آن که بتوانند به دنیای کودکانهشان بازگردند، قلبم مچاله میشود از فقدان آن کودکان پرپرشده میناب و همه کودکان این خاک که چه زود و نابهنگام ما را تنها گذاشتند.
چه بگویم از میناب و غم بیمنتهای دانشآموزان پرپر شدهاش که بیگناه و معصومانه رخت بربستند و خون پاکشان درخت تنومندِ آزادی ایران یکپارچه را تا ابد آبیاری خواهد کرد.»
