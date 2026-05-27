عیدی ویژه وزیر ورزش به جامعه تنیس در روز عید قربان

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری حمید عزیزی رئیس فدراسیون تنیس و حمایت‌های احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در نهایت پس از سال‌ها انتظار آرزوی جامعه تنیس محقق شد و به برکت عید قربان وزیر ورزش در این روز مبارک عیدی ماندگاری را به جامعه تنیس ایران هدیه داد.

با دستور مقام عالی وزارت ورزش و جوانان مقرر شد ۶ زمین VIP مجموعه ورزشی انقلاب تهران به عنوان پایگاه قهرمان پروری در اختیار فدراسیون تنیس ایران قرار بگیرد. همچنین مرکز ملی تنیس ایران (باشگاه استقلال) که سابقه‌ای بیش از ۵۰ سال در تاریخ ورزش ایران دارد در اختیار این فدراسیون قرار گرفت تا فرصتی برای رشد و پویایی تنیس کشور فراهم شود.

گفتنی است این واگذاری بر مبنای قیمت کارشناسی صورت گرفته و اداره و بهره برداری این ۲ مجموعه به فدراسیون تنیس واگذار شد.