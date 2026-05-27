عید قربان مسیر تضمین شده برای تقویت ارتباطات فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظمجلالی در فضای مجازی نوشت: عید قربان این یادگار هزاران ساله ابراهیمی، تجلی تنها راه اصالت و رهایی انسان از اسارت و خودکامگی است. رهایی آنگاه نمایان خواهد شد که انسانها با فراتر رفتن از ظواهر یک آیین و سنت در جغرافیای اعتقادی، به شناخت کنه واقعی آن یعنی به سرچشمه بقا و رهایی دست یابند. عید قربان یک مسیر تضمین شده برای تقویت ارتباطات فرهنگی، وحدت همه ادیان ابراهیمی و فراتر از آن، رهایی نوع بشر در سایه بندگی یزدان پاک است.
وی افزود: امید است که برکات این روز گرامی، پیامآور صلح پایدار، عدالت و آرامش برای تمامی حقطلبان جهان باشد.
سفیر ایران در روسیه گفت: این عید بندگی را به همه هموطنان عزیز، ایرانیان و مسلمانان روسیه تبریک و شادباش عرض میکنم
