به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در گفت‌ وگو با روزنامه کامرسانت چاپ مسکو افزود:‌ «چند بار پیشنهادهایی ردو بدل شده ولی همانطور که عرض کردم دلیل به ثمر نرسیدن آن نوع رویکرد شخص ترامپ است.»

وی اظهار داشت:‌ «مثلا آخرین بار پیشنهاد دادیم، طرف مذاکره کننده آمریکایی گفت: یک هفته ما فرصت می خواهیم که بررسی کنیم اما دو ساعت بعد ترامپ گفت نه، اینها رد است. (این موضوع) نشان می دهد که خودشان بین خودشان هماهنگ نیستند.»



سفیر ایران در مسکو گفت: «این وضعیت نشان می دهد که یک نفر فقط در آمریکا تصمیم گیرنده است و آن هم شخص ترامپ است؛ شخص ترامپ هم جز پیروزی و پرستیژ برای خودش چیز دیگری مدنظر ندارد.»



جلالی در پاسخ به این پرسش که آیا فرایند محرمانه و مخفی تبادل پیام بین ایران و آمریکا علاوه بر روند میانجیگری پاکستان در جریان است، گفت:‌ «خیر، ما پیام‌هایمان همان چیزی است که توسط طرف پاکستانی تبادل می‌شود و پیشنهادهایی که تا به حال ایران داده پیشنهادهای معقولی بوده است. »



وی افزود: اگر آمریکایی‌ها به دنبال خاتمه جنگ و به الزامات مذاکره – مشخص نبودن نتیجه از ابتدا - باشند این مذاکرات می‌توانست به نتیجه برسد.



سفیر ایران در روسیه گفت:‌ «مشکل امروز آمریکا و شخص ترامپ این است که می خواهد دستورالعمل صادر کند. ما اگر قرار بود دستورالعمل آمریکایی‌ها را بپذیریم برای چه حدود پنج دهه مقاومت و ایستادگی می کردیم. ما هزینه های زیادی برای استقلال کشورمان پرداختیم؛ طبیعی است که ما دیکته را نمی پذیریم.»



در ادامه این گفت‌وگو، خبرنگار کامرسانت پرسید: «برخی از پیشنهادهای ایران برای آمریکایی‌ها بسیار غیرقابل قبول به نظر می‌رسد؛ ازجمله درخواست غرامت خروج تمام نیروهای آمریکا از منطقه خاورمیانه. شما در چارچوب دیپلماسی کلاسیک الزامات و سطح بالای انتظارات را می گویید تا نتیجه مذاکرات به نهایتی برسید. اما ترامپ چون مذاکرات کلاسیک را بلد نیست تا این دو گزینه را اول را می بیند سریع رد می کند.»



سفیر ایران در پاسخ گفت:‌ «خیر، این مشکل وجود ندارد. ترامپ می فهمد مذاکرات یعنی چه. برای اینکه معامله کننده و تاجر بزرگی است. ببینید ترامپ هدفش را که مرتب ذکر می کند چیست؟ می گوید ما نمی خواهیم ایران به بمب اتم دست پیدا کند. خوب ما هم نمی‌خواهیم بمب اتم بسازم. به قول رهبر شهیدمان ما اگر می‌خواستیم، می‌ساختیم. پس ما بدنبال بمب اتم نیستیم. اگر غنی‌سازی سطح بالا انجام می دادیم دلیل داشت.»

وی افزود: برای نیروگاه پنج مگاواتی تهران ما به سوخت 20 درصد نیاز داشتیم. هیچ کشوری این سوخت را در اختیار ما قرار نداد،‌ ما ناچار شدیم خودمان دست به کار شویم.

جلالی گفت: همه می دانند در آن مقطع تاریخی ما به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نامه‌نگاری و طبق ضوابط حرکت کردیم؛‌ ما به آژانس اتمی گفتیم که به ما به عنوان عضو ان پی تی سوخت نیروگاه تهران را ارائه کنید اما هیچ کشوری چنین اقدامی را انجام نداد.

وی یادآور شد: ما عضو ان پی تی بودیم. طبق قواعد این نیروگاه را قبل از انقلاب اسلامی، آمریکایی‌ها ساخته بودند؛ سوخت را باید یکی از کشورهای دارنده سوخت به ما می داد. این یکی از دلایل ایران برای حرکت در مسیر تأمین سوخت هسته‌ای مورد نیاز نیروگاه تهران بود.

این دیپلمات ایرانی همچنین یادآوری کرد: وقتی ترامپ از برجام خارج شد و کشورهای غربی به تعهدشان عمل نکردند، آن مقطع نیز ما بعنوان یک واکنش، سطح غنی سازی را افزایش دادیم.

جلالی در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس درباره خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) نیز گفت: «اینکه ایران از ان پی تی خارج بشود تا الان که خارج نشده است و اتخاذ چنین تصمیمی را در سطوح عالی من نشنیدم. تا الان که من وشما با هم صحبت می کنیم ایران تصمیمی نگرفته که از ان پی تی خارج شود و یا به دنبال بمب اتم حرکت کند.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رویکرد مردم و نظرات مقامات ایران درمورد ساخت سلاح هسته ای تغییر کرده است، تأکید کرد: «من تغییری نمی بینم. افکار عمومی الان خیلی داغدارند، رهبرشان به شهادت رسیده است. مردم به شهادت رسیدند. خسارت زیادی به ما وارد شده. لذا الان روحیه ایران روحیه حماسی است. طبعا یک مقداری کار در خصوص مذاکرات پیچیده تر شده اما در عین حال در مسئولان ما هیچ تغییر موضعی ایجاد نشده است.»

سفیر ایران در روسیه در پاسخ به پرسش دیگری درباره شایعه‌پراکنی رسانه‌های غربی درباره سلامت سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: «این رسانه‌ها و دشمنان ما همواره از روش‌های مرسوم خود استفاده می‌کنند؛ آنها همان روشی که درباره قائد شهیدمان در پیش گرفته بودند، همان را درباره ایشان هم به کار می‌برند. اول شایعه کرده بودند که ایشان برای معالجه به روسیه آمده، عین حرفی بود که درباره رهبر شهیدمان گفته بودند. به خاطر اینکه می‌خواهند فضایی که با شهادت رهبر شهیدمان و انتخاب رهبر جدیدمان، ایجاد شده را خنثی کنند. »

جلالی در ادامه با رد شایعات مطرح شده درباره سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به روسیه گفت: چنین ادعایی صحت ندارد و اصلاً تصور نمی‌کنم که ایشان تاکنون به روسیه سفر کرده باشند.

وی خاطرنشان کرد:‌ «هم‌اینک آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای در حال رهبری ایران هستند. جلسات زیادی دارند. مکاتبات با ایشان انجام می‌شود، پاسخ مکاتبات را می‌دهند. همچنانکه به چند مقام روسیه پاسخ داده‌اند. اما اینکه چرا (در منظر عمومی) ظاهر نمی‌شوند، حتما دلایل امنیتی دارد. حتما باید از ایشان مراقبت کنیم.»