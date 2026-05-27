وزش باد گرم و رگبار پراکنده در استان اردبیل از روز پنجشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: پیش‌بینی وضع هوا، امروز چهارشنبه جو استان در اکثر مناطق پایدار است.

با حاکمیت جریانات شمالی، آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد ملایم تا متوسط خزری پیش‌بینی می‌شود؛ با این حال، در ساعات بعدازظهر رشد ابرهای همرفتی در نواحی کوهپایه‌ای و احتمال بارش‌های خفیف، پراکنده و موقتی در دامنه‌ها دور از انتظار نیست.

از روز پنج‌شنبه، با تغییر جهت جریانات جوی به جنوبی، جو استان تحت تأثیر وزش بادهای گرمیج قرار خواهد گرفت که این پدیده به‌ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی، گاهی به صورت نسبتاً شدید ظاهر خواهد شد.

روز جمعه نیز ضمن تداوم جریانات جنوبی و وزش باد گرمیج، با نفوذ یک سامانه ناپایدار در ساعات بعدازظهر، بر میزان ابرناکی افزوده شده و رگبار باران و رعدوبرق (به‌ویژه در نیمه شمالی) دور از انتظار نخواهد بود. گفتنی است در روزهای پنج‌شنبه و جمعه به دلیل حاکمیت جریانات جنوبی، افزایش نسبی دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

از روز شنبه، با چرخش مجدد جریانات به شمالی، ضمن کاهش نسبی دما، تا ساعات ظهر آسمان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود. اما از بعدازظهر، رشد ابرهای همرفتی می‌تواند در برخی نقاط (به‌ویژه مناطق مرکزی)، منجر به بارش‌های رگباری پراکنده ناشی از شرایط فصلی و محلی شود؛ وضعیتی که احتمال تداوم آن تا اواسط هفته آینده وجود دارد.