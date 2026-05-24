اردبیل تا سه شنبه بارانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های عددی پیش‌بینی وضع هوا، از ظهر امروز (یکشنبه) سامانه‌ بارشی فعالی وارد استان شده و تا اواخر وقت سه‌شنبه در منطقه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

فعالیت این سامانه با بارش‌های رگباری، رعدوبرق و وزش تندبادهای لحظه‌ای همراه بوده و منجر به صدور هشدار سطح زرد (شماره ۹) از سوی اداره‌کل هواشناسی استان شده است.

امروز (یکشنبه)، شدت و فعالیت سامانه در نواحی شمالی استان به‌مراتب بیشتر و قابل توجه‌تر خواهد بود؛ به‌گونه‌ای که؛ احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌های فصلی، جاری شدن روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد محورهای مواصلاتی به‌ویژه در جاده‌های شمال استان به‌صورت جدی وجود دارد.

همچنین در مناطق مستعد، خطر وقوع تگرگ، اصابت صاعقه و شکل‌گیری سیلاب‌های محلی پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند خساراتی را به بخش‌های مختلف وارد کند.

لذا از هم‌استانی‌ها، به‌ویژه ساکنان و مسافران نواحی شمالی استان، اکیداً درخواست می‌شود؛ از هرگونه توقف، تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

به‌دلیل خطر صاعقه، از صعود به ارتفاعات و انجام فعالیت‌های کوهنوردی پرهیز نمایند.از تردد غیرضروری در جاده‌های کوهستانی و شمالی استان، به‌خصوص در بعدازظهر و شب یکشنبه، خودداری کنند.

گفتنی است عمده فعالیت این سامانه‌ی بارشی امروز و روز سه‌شنبه (به‌ویژه امروز در نواحی شمالی) انتظار می‌رود.

از روز چهارشنبه از شدت ناپایداری‌ها در سطح استان کاسته شده و بارش‌های پراکنده‌ی این روز عمدتاً ماهیت فصلی و محلی خواهند داشت.

روز پنجشنبه نیز جو استان کاملاً پایدار بوده و افزایش محسوس دما پیش‌بینی می‌شود.