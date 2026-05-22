به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل امامقلی‌زاده، در آیین موج هشتاد و چهارم خیزش مردم غیور و ولایت‌مدار مشگین شهر اظهار کرد. آمریکا و اسرائیل، آن قدرت‌های پوشالی و کودک‌کش، قصد داشتند نظام جمهوری اسلامی را شکست دهند، اما اراده الهی بر این بود که شاخ و پر این ابرقدرت‌های صوری شکسته شود و مردم در میدان و رزمندگان در جبهه، با اراده‌ای آهنین، هیبت و هژمونی آمریکا را درهم شکستند.

وی افزود: رمز پیروزی رزمندگان اسلام، ایمان راسخ، توکل به خداوند متعال و تبعیت از ولایت فقیه بود و امروز نیز همان روحیه استکبارستیزی و خودباوری باید در جامعه جاری باشد و دشمنان با تمام توان وارد میدان شده‌اند، اما مردم فهیم مشگین‌شهر ثابت کرده‌اند که همیشه در صحنه‌های حساس، پشتیبان نظام و انقلاب هستند.

سرهنگ امامقلی‌زاده در بخشی از سخنان خود با دعوت از عموم مردم به تداوم وحدت و انسجام ملی، بر حضور فعال و آگاهانه در همه عرصه‌های اجتماعی تأکید کرد و خواستار حمایت قاطع از دولت سیزدهم و برنامه‌های آن شد. وی خطاب به بازاریان و اصناف متذکر گردید: با درک شرایط حساس کنونی، هوای مردم را داشته باشید و در تأمین مایحتاج ضروری زندگی، دلسوزی و همکاری کنید. نباید اجازه دهیم دشمن از فشار اقتصادی به اهداف شوم خود برسد.



این رزمنده دفاع مقدس مردم مشگین‌شهر را به بصیرت و هوشیاری در برابر توطئه‌های نرم دشمن فراخواند و تصریح کرد: امروز جهاد تبیین یک وظیفه همگانی است و باید دستاوردهای انقلاب و ایستادگی ملت ایران را برای نسل جوان تبیین کنیم تا آنها نیز بدانند که قدرت حقیقی در اتکا به خدا و ولایت است.

وی با چشمانی اشک‌بار و دلی پر از عشق به شهدا، تأکید کردند که راه خونبار این شهیدان، راهی است که باید با تمام وجود و با قلبی سرشار از ایمان، ادامه یابد. راه شهدا، راه خون و ایثار است و ما باید با پایداری و استقامت، این راه را تا پایانِ راه ادامه دهیم و هرگز از مسیرِ حق و حقیقت، حتی برای یک لحظه هم انحراف نکنیم.