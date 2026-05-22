ورود موج جدید بارشی به استان اردبیل

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های عددی، هوای استان اردبیل تا اواخر وقت امروز جمعه متناوباً ناپایدار است.

وی افزود: این سامانه با بارش رگباری، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای همراه بوده و هشدار سطح نارنجی شماره ۳ صادر شده است. خطر بالا آمدن ناگهانی رودخانه‌های فصلی، روان‌آب، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد به‌ویژه در مناطق کوهستانی وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت:در مناطق مستعد، تگرگ، صاعقه و سیلاب محلی پیش‌بینی می‌شود. از هم‌استانی‌ها خواست می‌شود از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و به دلیل خطر صاعقه به ارتفاعات صعود نکنند.

کوهی ادامه داد: از شنبه شدت ناپایداری در استان به‌ویژه شمال کاهش می‌یابد، ولی در مناطق مرکزی و جنوبی طی بعدازظهر و عصر بارش پراکنده محتمل است. از یکشنبه موج بارشی جدیدی کم‌شدت‌تر از موج قبلی با احتمال تگرگ، صاعقه و سیلاب محلی تا سه‌شنبه وارد استان می‌شود.

وی افزود: دمای هوا امروز و فردا تغییر چشمگیری ندارد، اما از روز شنبه نسبتاً افزایش می‌یابد.