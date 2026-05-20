۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

هشدار نارنجی هواشناسی اردبیل؛ رگبار، تگرگ و سیلاب محلی در راه است

اردبیل- مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: از ظهر پنجشنبه سامانه بارشی فعالی وارد منطقه می‌شود که منجر به بارش‌های رگباری، تگرگ،رعدوبرق و جاری شدن روان‌آب در معابر عمومی و مسیل‌ها خواهد شد.

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برپایه نقشه‌های هواشناسی، امروز شرایط جوی نسبتاً باثباتی در سراسر استان حاکم خواهد بود و فقط در برخی نقاط استان، از بعدازظهر تا ساعات ابتدایی شب، احتمال رگبارهای فصلی و محلی باران وجود دارد.

وی افزود: از ظهر پنجشنبه (۳۱ اردیبهشت) با ورود سامانه بارشی فعال به منطقه، تا اواخر روز جمعه (۱ خرداد) بارش‌های پراکنده باران، گاهی به‌صورت رگبار (با شدت و ضعف)، و در مناطق مستعد همراه با تگرگ و آذرخش پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی اردبیل گفت: با توجه به شدت بارندگی در این بازه، احتمال جاری شدن روان‌آب، آبگرفتگی بخشی از گذرگاه‌های همگانی، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، و ایجاد سیلاب‌های محلی وجود دارد.

کوهی تاکید کرد: براساس پیش‌بینی یادشده، رعایت هشدارهای صادرشده در اخطاریه هواشناسی سطح نارنجی (شماره ۲ و ۳) توصیه می‌گردد. تغییرات احتمالی وضعیت هوا در گزارش‌های پیش‌بینی روزهای آتی منعکس خواهد شد.

