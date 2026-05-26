۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

افزایش دما و گردوغبار از پنجشنبه در استان اردبیل

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: با وزش باد جنوبی و گردوغبار فرامنطقه‌ای در استان، کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست.

مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی طی امروز سه‌شنبه ۵ خرداد جو استان ناپایدار بوده و ضمن افزایش ابر و وزش بادگاهی وزش باد و تند موقتی بارش باران به صورت رگبار و رعد و برق و در مناطق مستعد رگبار تگرگ با احتمال اصابت صاقه پیش بینی می‌شود

وی افزود: از فردا چهارشنبه ۶ خرداد با پایداری شرایط جوی ضمن افزایش دمای هوا آسمانی غالباً صاف همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود و طی روزهای پنجشنبه و جمعه پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد جنوبی بوده که در روز جمعه وزش باد با سرعت تند تا نسبتاً شدید پیش بینی می‌شود

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل گفت: همچنین طی روزهای پنجشنبه و جمعه با توجه به تداوم وزش باد و نوز گرد و غبار فرامنطقه‌ای از مناطق غربی کشور احتمال کاهش کیفیت هوا در برخی از مناطق استان دور از انتظارنیست.

