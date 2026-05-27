به گزارش خبرنگار مهر، محمود اکبری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران، از برگزاری آزمون آمادگی جسمانی و مهارتی چهاردهمین کمیته اعطا و ارتقای درجه نجاتگری جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی خبر داد و افزود: این آزمون با هدف ارزیابی توان جسمانی، مهارت‌های عملیاتی و آمادگی نیروهای امدادی برای حضور مؤثر در حوادث و سوانح برگزار شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف امداد و نجات مورد سنجش قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه در این دوره از آزمون، ۴۰ نفر از آقایان و ۴۳ نفر از بانوان حضور داشتند، اظهار کرد: پس از ارزیابی‌های تخصصی، ۲۷ نفر از آقایان و ۲۲ نفر از بانوان موفق به کسب نمره قبولی شدند.

اکبری بیان کرد: برگزاری مستمر این آزمون‌ها نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی نیروهای امدادی، ارتقای سطح مهارت‌ها و آمادگی بهتر برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی دارد.