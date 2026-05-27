به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حشمت‌اله بستامی اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره کلاهبرداری از طلافروشی‌ها با استفاده از رسیدهای بانکی جعلی، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی متهم در یکی از شهرستان‌های استان شدند که پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به ایذه منتقل شد.

سرهنگ بستامی بیان کرد: متهم در مواجهه با شاکیان، به دو فقره کلاهبرداری از طریق سامانه دیوار و جعل رسیدهای بانکی اعتراف کرد.

این مقام انتظامی در پایان تصریح کرد: متهم دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم مناسب، تحویل مراجع قضائی شد.