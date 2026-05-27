  1. استانها
  2. خوزستان
۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۴

دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای طلافروشی با رسید بانکی جعلی در ایذه

دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای طلافروشی با رسید بانکی جعلی در ایذه

ایذه - فرمانده انتظامی شهرستان ایذه از دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای خبر داد که با ارائه رسیدهای بانکی جعلی، طلاجات فروشندگان را کلاهبرداری می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حشمت‌اله بستامی اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره کلاهبرداری از طلافروشی‌ها با استفاده از رسیدهای بانکی جعلی، پیگیری موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی متهم در یکی از شهرستان‌های استان شدند که پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر و به ایذه منتقل شد.

سرهنگ بستامی بیان کرد: متهم در مواجهه با شاکیان، به دو فقره کلاهبرداری از طریق سامانه دیوار و جعل رسیدهای بانکی اعتراف کرد.

این مقام انتظامی در پایان تصریح کرد: متهم دستگیرشده برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم مناسب، تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6842688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها