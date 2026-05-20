به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حشمت‌اله بستامی چهارشنبه شب در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی شکایت‌ چند شهروند مبنی بر کلاهبرداری از آنان با شگرد خرید و تحویل خودرو توسط فردی مشخص، موضوع به‌سرعت در دستور کار کارشناسان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به متواری شدن متهم، کارآگاهان پلیس با اقدامات فنی و اطلاعاتی گسترده موفق شدند مخفیگاه جدید او را شناسایی و با هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی ایذه و دزپارت تصریح کرد: متهم در مواجهه با مستندات و ادله پلیسی، تاکنون به ارتکاب ۱۱ فقره کلاهبرداری از شهروندان به شیوه دریافت وجه نقد و عدم تحویل خودرو اعتراف کرده است که ارزش مجموع این پرونده‌ها بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ بستامی بیان کرد: متهم دستگیرشده پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد و اقدامات برای شناسایی سایر شاکیان احتمالی همچنان ادامه دارد.