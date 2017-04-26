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۶ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۳۳

فرماندهی انتظامی ایذه خبر داد:

دستگیری کلاهبردار حرفه ای تحت پوشش مامور در ایذه

دستگیری کلاهبردار حرفه ای تحت پوشش مامور در ایذه

ایذه - فرماندهی انتظامی ایذه از شناسایی و دستگیری فردی کلاهبردار حرفه ای تحت عنوان مامور در شهرستان ایذه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رضا محمدی زاده در این باره اظهار کرد: در پی انجام یک  فقره کلاهبرداری در شهرستان ایذه، ماموران آگاهی شهرستان موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام تحقیقات از محل و بررسی جزئیات، متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی در یک اقدام غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

 این مقام انتظامی در ادامه بیان کرد: متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتصابی اعتراف کرد.

محمدی زاده اظهار کرد: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای طی کردن مراحل قانونی راهی مراجع قضایی شد.

کد مطلب 3962557

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