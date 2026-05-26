دهه امامت فرصتی برای تبیین الگوی حکمرانی علوی در جهان معاصر است

احمدعلی مقدم، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک آغاز دهه پربرکت امامت و ولایت اظهار داشت: با فرا رسیدن دهه امامت و ولایت شمیم اتحاد و میثاق دوباره با آرمانهای اصیل اسلامی در فضای جامعه طنینانداز شده است.
وی افزود: دهه امامت و ولایت تجلی پیوند ناگسستنی نبوت و امامت است و اگر عید قربان نماد عبودیت و سرسپردگی در برابر حق تعالی است، عید غدیر تکمیلکننده این مسیر و تجلیگاه مدیریت الهی بر جامعه بشری است.
مقدم، با بیان اینکه این دهه به ما یادآوری میکند که دین بدون ولایت کالبدی بدون روح است تصریح کرد: فاصله این دو عید بزرگ فرصتی مغتنم برای بازخوانی فلسفه سیاسی اسلام است.
وی ادامه داد: ما معتقدیم که پیام غدیر سپردن زمام امور جامعه به شایستهترین و الهیترین انسانهاست تا عدالت و معنویت در کنار هم محقق شوند.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به چالشهای حکمرانی در جهان امروز گفت: امروز که مکاتب مادی غربی در پاسخگویی به نیازهای فطری و اجتماعی بشر شکست خوردهاند و الگوی حکومت علوی بیش از هر زمان دیگری درخشش دارد.
مقدم، افزود: غدیر یعنی حاکمیت ارزشها، تقوا و عدالتمحوری و به معنای نفی استبداد و دموکراسیهای دروغین غربی است.
وی تاکید کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) و در تداوم آن سکانداری حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تبلور عینی اصل ولایت فقیه است که ریشه در چشمه جوشان غدیر دارد و ثبات، اقتدار و امنیت امروز ما مرهون تمسک به همین اصل اصیل است.
این فعال سیاسی پیشکسوت با استناد به بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون جهاد تبیین خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام و انقلاب همواره سعی کردهاند میان امت و ولایت فاصله بیندازند و دهه امامت و ولایت بهترین زمان برای نخبگان، سخنرانان و رسانههاست تا شبهات را پاسخ گفته و ابعاد معرفتی و سیاسی غدیر را برای نسل جوان بازگو کنند.
مقدم، ادامه داد: شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی همواره بر این باور بوده است که احزاب تراز انقلاب باید در جهت تقویت پیوند میان مردم و نظام ولایی حرکت کنند.
وی افزود: ما در این دهه وظیفه داریم نشان دهیم که ولایت مداری کلید عبور از بحرانها و فتنههای پیچیده دشمن است.
دبیر حزب موتلفه اسلامی استان کرمان غدیر را محور وحدت امت اسلامی نامید و گفت: برخلاف تصور عدهای که غدیر را مایه تفرقه میدانند، غدیر بزرگترین پیامآور وحدت حول محور حق است و اگر امروز جهان اسلام در برابر استکبار جهانی و صهیونیسم بینالملل قد علم کرده به برکت روحیه ایثار و ولایتپذیری است که از مکتب غدیر نشأت گرفته است.
مقدم، ابراز امیدواری کرد که برنامههای این دهه با مشارکت حداکثری مردم و با رویکردی تبیینی و جشنهای معرفتافزا برگزار شود تا عطر ولایت بیش از پیش در رگهای جامعه جاری شود.
