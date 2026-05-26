تدوین ۳۰ برنامه شاخص دهه امامت و ولایت در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام شمسالله جلیلیان پیش از ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به منظور تشریح برنامههای دهه امامت و ولایت برگزار شد، با تبیین ابعاد معنوی واقعه غدیر خم اظهار کرد: واقعه تاریخی غدیر یک رویداد ایستای تاریخی نیست، بلکه جریانی مستمر و هدایتگر است؛ به همین مناسبت برنامههای بزرگداشت این ایام با محوریت تحکیم وحدت اسلامی و تجدید میثاق با ولایت از روزهای آینده در سراسر استان کرمانشاه آغاز خواهد شد.
وی با اشاره به تقارن مناسبتی این ایام و لزوم حفظ حرمت شعائر دینی افزود: امسال به دلیل همزمانی این دهه با ایام سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل (ره) و بزرگداشت شهدای خدمت، شرایط ویژهای بر برنامهها حاکم است. بر همین اساس هماهنگیهای لازم صورت گرفته تا ضمن برپایی جشنهای مذهبی شاد در ایام ولادت امام هادی (ع) و شب غدیر، حرمت روزهای ارتحال نیز به طور کامل حفظ شده و تبیین شخصیت امام خمینی (ره) به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامهها مدنظر قرار گیرد.
دبیر ستاد اجرایی غدیر استان کرمانشاه به ریشههای قرآنی و الهی غدیر اشاره کرد و گفت: بر اساس نص صریح سوره مائده و روایات متقن مفسران بزرگ شیعه و اهل سنت، غدیر یک انتصاب الهی و آسمانی است، نه یک انتخاب زمینی. در واقع خطبه غدیر منشور جاودانهای است که مسیر هدایت بشر را پس از رسالت پیامبر اکرم (ص) مشخص کرد و ولایت فقیه نیز در عصر غیبت، استمرار همین حرکت تبیینی و کشف فقیه جامعالشرایط برای هدایت جامعه است.
جلیلیان با تاکید بر ضرورت مردمیسازی آیینهای غدیر و ترویج سنت حسنه اطعام تصریح کرد: تلاش ما بر این است که فرهنگ غدیر همانند ایام عاشورا به یک آیین کاملاً مردمی تبدیل شود. در روایات اسلامی تاکید فراوانی بر اطعام روز غدیر شده است؛ به طوری که ستاد غدیر استان با بهرهگیری از نزولات و مشارکتهای مردمی، پخت و توزیع حداقل ۲۵ هزار پرس غذای گرم را در روز عید برنامهریزی کرده و سازمان تبلیغات اسلامی نیز پخت ۲۰ هزار وعده آش نذری را در دستور کار دارد.
وی در تشریح جزئیات ۳۰ برنامه شاخص این دهه در سطح استان خاطرنشان ساخت: آذینبندی معابر، برپایی موکبهای پذیرایی و فرهنگی در خیابان آیتالله کاشانی، اهتزاز پرچم متبرک نام حضرت امیرالمؤمنین (ع) در پارک شیرین و میادین اصلی شهرستانها توسط شهرداری، و اجرای برنامههای ترویجی در بقاع متبرکه با همکاری ادارهکل اوقاف از جمله این اقدامات است. همچنین برگزاری مسابقات پهلوانی، تجلیل از خانواده شهدای سادات، برپایی نشستهای تبیینی در مدارس و دانشگاهها، و ارائه تسیهلات ویژه به سربازان از دیگر برنامههای مصوب این ایام خواهد بود.
نظر شما