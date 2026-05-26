به گزارش خبرنگار مهر، حسین محمودی ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه هماهنگی بزرگداشت عید غدیر و سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و شهدای ۱۵ خرداد که به ریاست استاندار قم برگزار شد، به تشریح جزئیات برنامههای پیشرو پرداخت و اظهار کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته، امسال بازه زمانی «دهه امامت و ولایت» از عید سعید قربان در دهم ذیالحجه مصادف با ششم خردادماه آغاز شده و تا روز مبارک مباهله در بیستوچهارم ذیالحجه بیستم خردادماه به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از فضای معنوی این ایام برای تبیین معارف الهی، افزود: محور اصلی تمامی برنامهها، تبیین پیام غدیر به عنوان پیام وحدت امت اسلامی است و در این راستا، مجموعهای متنوع از فعالیتهای علمی، تبیینی و خدماتی در سطح استان پیشبینی شده است که از جمله آنها میتوان به برگزاری همایشهای تخصصی، جشنوارههای فرهنگی و هنری، برپایی میزهای خدمت جهت پاسخگویی به مطالبات مردمی، و همچنین برگزاری دورههای آموزشی با موضوع غدیرشناسی و نهجالبلاغه اشاره کرد.
معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم با اشاره به رویکرد اجتماعی برنامههای این دهه، تصریح کرد: اجرای طرح بزرگ «احسان غدیر» با هدف اطعام نیازمندان، برگزاری مسابقات متنوع فرهنگی، راهاندازی پویشهای اجتماعی و همچنین برپایی آیینهای شادپیمایی و راهپیمایی مردمی غدیر از دیگر برنامههایی است که با هدف ایجاد نشاط معنوی در میان شهروندان و زائران اجرا خواهد شد.
محمودی همچنین با بیان اینکه ستادها و کمیتههای اجرایی برای هماهنگی بیندستگاهی فعال شدهاند، از اجرای یک رویداد ویژه هنری خبر داد و گفت: پروژه هنری «خط مقدس ۲» با همافزایی و مشارکت حداکثری هنرمندان برجسته استان قم تدارک دیده شده است. این برنامه هنری با رویکردی نوآورانه و متناسب با شرایط کنونی، تلاش میکند تا مفاهیم ولایت و امامت را در قالب هنر متعهد به نمایش بگذارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به تقارن این ایام با مناسبتهای ملی و انقلابی اشاره کرد و افزود: همزمانی دهه امامت با سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد، فرصتی ارزشمند برای بازخوانی پیوند میان ولایت و انقلاب اسلامی است. بر همین اساس، تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه این مراسمها و تسهیل حضور پرشور مردم در تجمعات شبانه و آیینهای مذهبی در نظر گرفته شده است.
معاون استاندار قم در پایان ضمن دعوت از عموم مردم ولایتمدار و متدین قم برای مشارکت در این ویژهبرنامهها، خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه مردم در این عرصهها، علاوه بر تعظیم شعائر الهی، گامی بلند در راستای ترویج فرهنگ غدیر و انعکاس پیام وحدتبخش آن به جهان اسلام خواهد بود.
