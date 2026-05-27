به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی برنامه، پس از روایت تنگه هرمز، جزیره هرمز، میناب و بندرعباس در روزهای جنگ رمضان، فصل جنوب مستند تلویزیونی «من زندهام» به پایان رسید و این مجموعه در سه قسمت پیشرو، با روایت مژده لواسانی در اصفهان به حملات دشمن به آثار تاریخی، تخریب منازل مسکونی و فداکاری نیروهای هلال احمر میپردازد.
قسمت هشتم این مستند با عنوان «نقش جهان» امشب ۶ خرداد حوالی ساعت ۱۸:۴۵ از شبکه نسیم روی آنتن میرود.
این قسمت بهطور ویژه حمله به میراث فرهنگی اصفهان و آسیب به بناهایی چون چهلستون، عالیقاپو و ساختمان استانداری را روایت میکند.
مستند تلویزیونی «من زندهام» به کارگردانی محمدباقر شاهین و تهیهکنندگی سیدمحمدحسین میری، تلاش دارد تصویری از حالوهوای شهرها و زندگی مردم در روزهای جنگ رمضان ارائه دهد.
این مجموعه محصول مرکز سیمرغ است و روزهای زوج و جمعهها حوالی ساعت ۱۸:۴۵ از شبکه نسیم پخش میشود.
