به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مستند تلویزیونی «من زنده‌ام» به تهیه‌کنندگی سیدحسین میری و کارگردانی محمدباقر شاهین به زودی از شبکه نسیم پخش خواهد شد.

مستند تلویزیونی «من زنده‌ام» سفرنامه‌ای در دل روزهای پرالتهاب جنگ رمضان است که حال‌وهوای مناطق تنگه هرمز، جزیره هرمز، میناب، بندرعباس و اصفهان را در بستر رخدادهای آن دوران به تصویر می‌کشد.

روایت این مستند را مژده لواسانی برعهده دارد و تلاش شده است با نگاهی متفاوت، بخشی از زیست مردم و فضای حاکم بر این مناطق در روزهای جنگ بازخوانی شود.

«من زنده‌ام» محصول مرکز سیمرغ است.