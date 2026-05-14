به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی برنامه، مستند تلویزیونی «من زنده‌ام» به تهیه‌کنندگی سیدمحمدحسین میری و کارگردانی محمدباقر شاهین و با روایت مژده لواسانی از جمعه ۲۵ اردیبهشت، ساعت ۱۹:۳۰ پخش خود را در شبکه نسیم آغاز می‌کند.

نخستین قسمت این مستند در دل روزهای جنگ رمضان و در فضای ملتهب جنوب کشور، روایتی غرورانگیز از ایستادگی مردم و دلاورمردان در تنگه هرمز و جزیره هرمز ارائه می‌دهد؛ مناطقی که در آن روزها تحت تأثیر شرایط جنگی، حال‌وهوایی متفاوت و پرتنش را تجربه می‌کردند.

«من زنده‌ام» در این قسمت، با نگاهی روایت‌محور تصویری از زندگی مردم، فضای عمومی منطقه و شرایط حاکم بر تنگه و جزیره هرمز در روزهای جنگ را به نمایش می‌گذارد.

این مجموعه مستند سفرنامه‌ای در دل روزهای پرالتهاب جنگ رمضان است که در ۱۰ قسمت حال‌ و هوای مناطق تنگه هرمز، جزیره هرمز، میناب، بندرعباس و اصفهان را در بستر رخدادهای آن دوران به تصویر می‌کشد.

مستند تلویزیونی «من زنده‌ام» محصول مرکز سیمرغ است و روزهای زوج و جمعه‌ها از شبکه نسیم پخش می‌شود.