۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۰

پیام تبریک عراقچی به وزرای خارجه کشورهای اسلامی به مناسبت عید قربان

وزیر امور خارجه به وزرای خارجه کشورهای اسلامی به مناسبت عید سعید قربان تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، با ارسال پیام‌های تبریک جداگانه خطاب به وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی در مناطق مختلف جهان، فرارسیدن عید سعید قربان را به همتایان خود و مسلمانان جهان تبریک گفت و از درگاه خداوند برای همه مسلمانان جهان، صلح، سعادت و بهروزی مسئلت کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در پیام ارسالی تاکید کرده است: «عید قربان یکی از بزرگترین اعیاد مسلمانان و جلوه بی‌بدیل از ایثار، تعبد و تسلیم در برابر ذات اقدس الهی است و دعا می‌کنیم به میمنت و مبارکی این عید بزرگ، شاهد تعمیق و تقویت همبستگی اسلامی برای همکاری و همیاری جهت مقابله با جنگ، تبعیض و اشغالگری به‌ویژه در منطقه غرب آسیا باشیم و جهان ما به مسیر احیای صلح و عدالت برگردد».

