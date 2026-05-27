توقیف خودروی شوتی در سمنان؛ ۷ تبعه غیر مجاز دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عجم عصر چهارشنبه در انجام ماموریت پلیسی با تاکید به رصد مستمر محورهای مواصلاتی، بیان کرد: هدف این اقدام پیشگیری از مصادیق انواع قاچاق و برقراری امنیت پایدار است.

وی ادامه داد: نیروهای پلیس در راستای اشراف اطلاعاتی متوجه وجود خودرو سمند مشکی شوتی در محورهای مواصلاتی سمنان شده و آن را متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان از دستگیری هفت تبعه خارجی غیر مجاز در این عملیات خبر داد و اظهار کرد: این افراد پس از طی مراحل قانونی از کشور طرد خواهند شد.

عجم از توقیف این خودرو خبر داد و اضافه کرد: هر گونه جا به جایی و انتقال اتباع غیر مجاز جرم است و با آن ها برخورد می شود.