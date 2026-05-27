۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

توقیف خودروی شوتی در سمنان؛ ۷ تبعه غیر مجاز دستگیر شدند

سمنان- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان از توقیف خودروی شوتی سمند در سمنان خبر داد و گفت: در این راستا هفت تبعه خارجی غیر مجاز دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین عجم عصر چهارشنبه در انجام ماموریت پلیسی با تاکید به رصد مستمر محورهای مواصلاتی، بیان کرد: هدف این اقدام پیشگیری از مصادیق انواع قاچاق و برقراری امنیت پایدار است.

وی ادامه داد: نیروهای پلیس در راستای اشراف اطلاعاتی متوجه وجود خودرو سمند مشکی شوتی در محورهای مواصلاتی سمنان شده و آن را متوقف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان از دستگیری هفت تبعه خارجی غیر مجاز در این عملیات خبر داد و اظهار کرد: این افراد پس از طی مراحل قانونی از کشور طرد خواهند شد.

عجم از توقیف این خودرو خبر داد و اضافه کرد: هر گونه جا به جایی و انتقال اتباع غیر مجاز جرم است و با آن ها برخورد می شود.

