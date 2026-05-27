انبار بزرگ لوازم خانگی در گرمسار کشف و پلمب شد

مسعود علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از کشف و پلمب انبار بزرگ لوازم خانگی در جریان بازرسی مشترک با سایر دستگاه ها در گرمسار خبر داد و افزود: متصدی انبار نسبت به ثبت موجودی کالا در سامانه جامع انبارها اقدام نکرده بود.

وی ادامه داد: این انبار شامل کالاهایی نظیر انواع کولرهای گازی و آبی، ماشین لباسشویی، یخچال، فریزر و سایر لوازم خانگی برقی بوده است.

رئیس اداره صمت گرمسار عدم ثبت در سامانه جامع انبارها را مصداق تخلف اقتصادی دانست و اظهار کرد: در پی احراز این تخلف به دستور تعزیرات گرمسار انبار پلمب شده است.

علیزاده از آغاز شمارش کالاها خبر داد و تصریح داشت: پس از تکمیل فرایند شمارش و کارشناسی پرونده به تعزیرات حکومتی برای صدور رای به تعزیرات ارسال می شود.

وی از استمرار بازرسی انبارها و مراکز نگهداری کالا در گرمسار خبر داد و اضافه کرد: مالکان باید نسبت به ثبت موجودی و ورود و خروج کالا در این سامانه اقدام کنند.