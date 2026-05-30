به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علیزاده صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره صمت گرمسار از رشد قابل توجه در صدور پروانههای بهرهبرداری گرمسار طی دو ماه اخیر خبر داد و بیان کرد: طی این بازه ۱۳ فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی در گرمسار صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد پروانههای بهره برداری استان در همین بازه ۲۸ مورد بوده است، افزود: همین آمار نشان میدهد ۴۶ درصد پروانههای صادره متعلق به گرمسار است.
رئیس اداره صمت گرمسار این شهرستان را پیشتاز صدور پروانههای بهرهبرداری خواند و ادامه داد: این موضوع پویایی صنعت را در این شهرستان نشان میدهد.
علیزاده از استقبال سرمایهگذاران ابراز امیدواری کرد و اظهار داشت: برای این طرح ما ۱۲ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
وی از اشتغال ۵۴۷ نفر در این واحدها خبر داد و افزود: این پروانهها در حوزه های مختلف از جمله محصولات پلاستیک، آهن و فولاد، سیم و کابل و غیره است.
نظر شما